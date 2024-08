Jihlava odvolala kouče Oulehlu, dlouhé trápení vyvrcholilo ostudou v poháru

„S panem Vaculíkem (majitel klubu – pozn. red.) jsme se dohodli na ukončení smlouvy,“ potvrdil Oulehla. „Máme na věci odlišný názor. Byla to více méně dlouhodobější záležitost, neposouvalo se to ani směrem, kterým bych já očekával.“

Oulehla, který v květnu 2023 vystřídal Ondřeje Smetanu, sice dva roky po sobě dokázal na poslední chvíli Jihlavu zachránit před sestupem z Chance Národní ligy, vstup do nového ročníku však Vysočina znovu nezvládla. Po sedmi odehraných kolech je bez jediného vítězství na poslední příčce tabulky.

„Po sedmi zápasech máme tři body a vyvrcholilo to včerejší blamáží,“ uvědomuje si Oulehla, který – i přes značně omlazenou sestavu – porážku v krajském derby se soupeřem ze čtvrté ligy těžko kouše.

„Před utkáním jsme si sedli s majitelem, řekli jsme si, že chceme dát prostor všem hráčům. Když jim ten prostor nedáte, nevidím důvod, proč je tady máme,“ vysvětluje Oulehla.

„Dopadlo to, jak to dopadlo. Na druhou stranu, pro ty kluky to není jednoduché. Nějakou dobu nehrajete žádný zápas, pak po pěti šesti týdnech najednou máte jít a podat výkon. Dopadá to tak, že ligové týmy z poháru vypadávají.“

Podle sportovního ředitele Lukáše Vaculíka však odvolání nesouviselo pouze s pohárovým výbuchem či špatnými výsledky v úvodu nového ročníku. „Řešení, které jsem udělal, jsem nedělal rád. Nebylo populární, mrzí mě to. Na druhou stranu se potýkáme s krizí, která netrvá jen těch sedm zápasů. Ale trvala celý kalendářní rok 2024. Ze 22 zápasů máme dvě vítězství,“ zmínil Vaculík.

„Přestože jsme v létě udělali obměnu nějakých pěti hráčů, tak se na tom nezměnilo téměř nic. Každý zápas prohráváme o gól, což si nemyslím, že by mělo být kvalitou,“ krčí rameny šéf jihlavského klubu. „Můžeme se bavit, jestli bychom měli být o jednu, nebo o pět příček výš. Mít o bod, nebo o šest víc. Jde o to, že když to neladí, je potřeba týmu dát nějaký nový impulz.“

Podle Vaculíka by náhradu chtěla Jihlava najít v nejkratším možném čase. Na druhou stranu, po pátečním domácím utkání se Žižkovem (od 18.00) bude mít Chance Národní liga reprezentanční přestávku. A tak s výběrem nemusí spěchat.

„Pokud by se mi vše podařilo vyřešit do pátku, bylo by to úžasné. Ale já nejsem rychlík, který by nového trenéra přivedl po hodině jednoho setkání,“ prozrazuje Vaculík. „Stát se to může, ale spíš si myslím, že k tomu dojde během reprezentační pauzy.“

Podle informací iDNES.cz se v Jihlavě uvažovalo o příchodu Radka Kronďáka, který naposledy působil v Chrudimi. „Ano, je to trenér, který trénoval druhou ligu. Na druhou stranu, my nyní pracujeme se seznamem šesti jmen. A zkusíme vybrat to, co by v tuto chvíli bylo nejvhodnější.“

Zbytek realizačního týmu, ve kterém figurují dva asistenti, kondiční trenér a trenér brankářů, zůstává zatím beze změn. Jenže Jihlava do pátku potřebuje najít hlavního kouče, který by měl licenci. Nabízí se tak možnost, že duel proti Žižkovu povede ze střídačky Josef Vrzáček. Ten už u áčka zaskakoval i v minulosti. „Zkusíme tomu pomoct, na tento jeden zápas,“ připustil Vaculík.