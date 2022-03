Lídr z Brna zničil Jihlavu. Výsledek je krutý, smutní trenér i kapitán

„Výsledek je pro nás krutý,“ shodli se jihlavský trenér Jan Kameník a kapitán FC Vysočina Matúš Lacko. „Neodpovídá předvedeným výkonům – jak od nás, tak od Brna,“ míní Kameník. „Na druhou stranu jsme dostali lekci z efektivity. Když se Brno dostalo do šance, udeřilo.“

Do vedení poslala hosty po půlhodině hry zimní posila, Filip Blecha. Záložník pražské Slavie, který na podzim střílel branky za druholigovou Vlašim, se trefil poprvé po příchodu do Zbrojovky.

„Ani nevím, jak to začalo. Byl tam vybojovaný balon, který mi někdo posunul. Já jsem se trochu se štěstím posunul mezi dvěma hráči, pak jsem se rozhodl, že vystřelím. Byla to šouravka, ale naštěstí to skončilo v brance,“ popsal Blecha svůj pokus zpoza vápna, jímž ve 34. minutě překvapil nejen gólmana Vejmolu, který vůbec nereagoval.

Chyběla nám přesnější finální přihrávka, nebo jsme trefili pouze bránícího hráče. Jan Kameník trenér Jihlavy

„Přitom první půlka byla z naší strany solidní. Hra byla vyrovnaná, jenže přišel zbytečně prohraný souboj ve středu hřiště a dostali jsme na 0:1,“ mrzelo Lacka.

Na začátku druhé půle Jihlava několikrát ohrozila soupeřovu branku, hostující gólman Berkovec si však s pokusy Vedrala či Křišťála poradil. „Ve druhém poločase nás jednou Berky dobře podržel. Ale jinak si myslím, že nic extra nebezpečného neměli,“ je přesvědčen Blecha.

„Zlomem bylo to, že jsme nedokázali vyrovnat na 1:1. I naše největší šance skončila tím, že jsme trefili gólmana,“ litoval Kameník. „Chviličku potom jsme udělali chybu v rozehrávce a z brejku jsme dostali druhý gól.“

Na zřejmě rozhodujícím momentu se nešťastně podepsal jihlavský kapitán Lacko. „Byl to vlastňák, tečoval jsem to,“ připustil. „Předcházela mu strašná chyba, kdy jsme balon hráli někam do strany, byli jsme otevření a Brno šlo do brejku. Tam jsme jim to hodně ulehčili,“ uvědomuje si čtyřiatřicetiletý záložník, který pak srazil míč do vlastní sítě. „Už jsem tam nedosáhl. Ale stejně by to soupeř asi dával do prázdné branky.“

Definitivní podobu skóre pak dal v 76. minutě hostující kanonýr Jakub Řezníček. Ten z penalty vstřelil Jihlavě už svou pátou branku v této sezoně.

„Podařilo se nám odskočit o dva góly a zápas jsme rozhodli,“ pochvaloval si Blecha. „Je důležité, že se nám podařilo znovu vyhrát. Mohli bychom se vzdálit soupeřům, kteří nám budou dýchat na záda,“ doplnil. „Prohra 0:3 nás bolí. U druhého a třetího gólu jsme tomu šli docela naproti,“ lituje Kameník. „Za nepříznivého stavu jsme nedokázali reagovat, být nebezpeční.“

Celkově bylo znát, že Jihlavě chybělo více střel na branku. „Brno bylo do obrany dobře organizované, hlavně ve středu pole, tam moc příležitostí nachystat i střelu nebylo,“ ocenil defenzivu soupeře Kameník. „Takže se to otevíralo spíš přes křídelní prostory, ale chyběla nám přesnější finální přihrávka, nebo jsme trefili pouze bránícího hráče. A nešly nám ani standardní situace, nebyli jsme z nich vůbec nebezpeční,“ dodal zklamaný kouč.