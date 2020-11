Velká ostuda, opakoval kouč Křeček. Jihlava dál čeká na domácí úspěch

Přitom začátek vypadal, alespoň co se herní stránky týká, pro Vysočinu celkem nadějně. „Pětadvacet minut jsme hráli dobře, Smejkal měl velkou šanci na to, abychom šli do vedení. Místo toho jsme ale sami gól dostali z první vážnější situace,“ povzdechl si Křeček, jehož svěřenci stále čekají na první domácí výhru v nové sezoně.

Do poločasu pak inkasoval jeho tým ještě jednou a utkání se tak vyvíjelo úplně stejně jako v souboji před reprezentační pauzou na Dukle Praha. „Znovu jsme klukům v kabině o přestávce říkali, že musíme hodit skóre za hlavu, že věříme, že máme kvalitu a že to ještě dokážeme otočit,“ připomněl kouč, že z trávníku pražské Dukly si nakonec Jihlavští vezli remízu 3:3.

Tentokrát se však obrat nekonal. Naopak, hosté vstřelili třetí gól a až teprve potom se prosadili také domácí. Konkrétně Luis Arroyo, který zužitkoval přihrávku střídajícího Stanislava Klobásy.

„Standa je zvláštní úkaz,“ pousmál se Křeček. „Jeden den to s ním nevypadá moc dobře, ale druhý už zase ano. Měli jsme ho připraveného na lavičce, protože on je pro tým důležitý, i když nehraje.“

Nicméně ani Klobása nakonec Jihlavě k výhře nepomohl. „Každopádně si svoje odehrál, patřil rozhodně k jednomu z mála pozitiv,“ chválil zkušeného útočníka Křeček.

Celkově to však ze strany Vysočiny bylo hodně bídné fotbalové odpoledne. „Přiznám se, že jsem se kluky snažil povzbudit, ale zároveň jim taky důrazně vysvětlit, že se nehraje na počet přihrávek a na to, jestli jsme dobří mezi šestnáctkami. Že se rozhoduje před oběma brankami a tam jsme byli mizerní. Je to ostuda,“ zopakoval trenér jihlavského A-týmu. „Nemůžeme pořád vykládat, že máme mladé hráče, kteří na to mají nárok. Takhle už to nechci,“ dodal razantně Křeček.