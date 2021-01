Béčko Jihlavy měnilo kouče, nováčka MSFL se pokusí zachránit Michal Veselý

„Byl jsem zatím s áčkem asi na čtyřech trénincích,“ vysvětluje Veselý, který se k třetiligové juniorce přesunul od staršího dorostu. „Všem nám v zimě skončily smlouvy, do klubu se z Fotbalové školy Třebíč vrátil Pepa Vrzáček,“ zmiňuje Veselý návrat dlouholetého trenéra FC Vysočina. „Ten dostal na starost sportovní úsek od U16 po U21, kde po konzultaci s Pepou Morkusem obsazuje trenérské posty,“ popisuje změny.

„Josef Vrzáček, náš dlouholetý, zkušený a nesmírně pracovitý trenér, povede starší dorost. Jeho asistentem bude další bývalý dlouholetý hráč FC Vysočina, Michal Lovětínský,“ upřesnil Morkus.

U třetiligového béčka naopak nepokračuje dosavadní hlavní trenér, Michal Kadlec. „Skončila mi smlouva a nebyla mi nabídnuta nová,“ uvedl Kadlec. „Víc bych to nechtěl komentovat,“ doplnil.

Je otázkou, zda za výměnou na trenérském postu stojí nevydařený podzim, ve kterém nováček z Jihlavy v MSFL získal jen tři body. „Třetí liga je pro rozvoj našich talentovaných hráčů velmi prospěšná, a proto na jaře hodláme zabojovat o záchranu,“ určil cíl Morkus. „Ještě nás čeká porce 23 zápasů a naše bodová ztráta rozhodně není propastná,“ zmínil sedmibodovou ztrátu na šestnácté Znojmo, patnáctý Zlín B i čtrnáctou Sigmu Olomouc B.

„Pokud se na jaře odehraje kompletní program 23 zápasů, věřím tomu, že je stále šance se o záchranu pokusit,“ říká Veselý. „Jestli se však odehraje minimálně padesát procent rozpisu soutěže – a bude se tak sestupovat a postupovat – a zároveň by se třetí liga nedohrála celá, bylo by to pro nás hodně složité,“ nastiňuje další možný scénář.

Už dříve bylo avizováno, že moravské soutěže by měly začít 20. února. Vše však záleží na tom, jak se bude vyvíjet koronavirová situace. „V českých soutěžích bylo schváleno, že se soutěže rozběhnou už 30. ledna. Pokud to tedy vládní nařízení umožní,“ prozrazuje Morkus. „Já věřím, že se podobného verdiktu dočkáme i na Moravě a ve Slezsku. Umělé trávy posun startu soutěží umožňují,“ pokračuje manažer FKM Vysočina. „Zároveň si nemůžeme dovolit plýtvat termíny na přátelských zápasech, potřebujeme jaro dohrát.“

Zimní příprava jihlavské juniorky je aktuálně rozdělená do dvou částí. „Stávající kádr juniorky pracuje se 14 hráči a jedním gólmanem. Trénujeme dvakrát, třikrát týdně, v omezeném prostředí. Na čtyřech hřištích, v sektorech po dvojicích,“ upřesňuje Veselý.

„Další část hráčů je v přípravě áčka. V jeho kádru je nyní cca 25 lidí, hrát může jedenáct a náhradníci. Ti, co se nedostanou do užšího kádru, by měli na jaře pomáhat juniorce se záchranou,“ vysvětluje Veselý jihlavský plán.