Jak vítězství hodnotíte?
Nesmíme si nic nalhávat, utkání ovlivnila brzká červená karta. My jsme si ji ale vynutili, po naší dobré akci šel Matoušek sám na bránu. Myslím, že jsme pak to utkání měli pod kontrolou a že jsme si s tím celkem zkušeně, co se týká výstavby hry, poradili. Soupeře jsme nepustili do jediné přímé střely, pokud si dobře pamatuji.
Druhou branku jste ale vstřelili až v závěru utkání.
Měli jsme ten zápas ale rozhodnout dřív. Slovácko v poslední době odehrálo velmi dobré duely, za což jim patří velký respekt. Musím říct, že i v deseti dokázali srovnat proti Plzni, což byl pro nás zdvižený prst. Jsem rád, že jsme přidali pojišťovací branku, i když mohla přijít dříve. Šimon Černý vstřelil první ligový gól a definitivně nás uklidnil.
Jak jste viděl Almásiho gól v 19. minutě, u kterého byl nejprve signalizovaný ofsajd, a jeho další neuznanou branku v 50. minutě?
Viděli jsme to na kameře, kde jsme samozřejmě neměli narýsovanou lajnu, ale z toho pohledu to vypadalo, že to ofsajd není. Druhý gól Laca se mi zdál těsný, ale kdybych se měl k něčemu přiklonit, tak k ofsajdu. Ta první branka nám ale hodně pomohla, dodala nám klid. Té druhé je škoda, protože Almási odehrál velmi dobrý zápas. Mohl se trefit dvakrát, ale rozhodly centimetry.
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Obě branky byly precizně zakončené.
Já bych hlavně ocenil tu práci na hrotu. V loňské sezoně jsme měli potíže s tím, že nám hroty nepracovaly, jak jsme potřebovali. Teď ano a pomůže to i dalším. To, co Laco naběhá i mimo hru s míčem, je neuvěřitelné. Občas se stane, že ho hráči zdvojují a díky tomu mají veprostřed kluci Čermák s Květem více prostoru. Klobouk dolů před tím, co dnes odpracoval. Vstřelená branka je pokaždé třešnička na dortu. Můžeme se o něj ale opřít a pomáhá nám jak při útočných, tak obranných standardkách.
Slovácko před zápasem obdrželo už čtyři červené karty, upozorňoval jste na to hráče?
Ne, to v kabině nepadlo. Řekli jsme si, že v deseti dokázali v Plzni srovnat a odehrát tam velice dobré střetnutí. Z týmů, co hrají dole, podle mě Slovácko podává jeden z nejlepších výkonů. Mají ale asi smůlu. Predikoval jsem, že by to mohlo být dnes o jednom gólu. Změnili způsob hry, začali hrát trochu hlouběji a je vidět, že soupeři se proti nim do ničeho moc nemohou dostat.
Do druhé půle Slovácko trochu změnilo taktiku, začalo více hrát. Byli jste trochu nervózní?
Do druhého poločasu jsme podle mého měli dobrý vstup, měli jsme tam nějaké šance. Kolem 60. minuty jsme ale nad tím ztratili trochu kontrolu. Soupeř neměl co ztratit a náš tým také, několik posledních zápasů, co jsme hráli o deseti, jsme prohráli snad jenom jeden. Hrajete sice v oslabení, ale soupeř se do vás těžko dostává, když dobře bráníte. Oni dobře vystřídali, na plac přišel Vorlický, rozdílový hráč. Naše obrana ale zvládla těžký úkol a poradila si s ním.
Jak byste srovnal Šimona Černého loni a teď? Je z něj zkušenější hráč?
Budu ho více chválit, než kárat. Ale také tam měl dnes dvě ztráty, po kterých šli hosté do brejku. Je ale mladý a to se stává. Když bude nebezpečný dopředu, přihmouřím nad tím oči, pokud ale nebude, ztráty mu budeme vyčítat víc.
Měl jste jasno o tom, že ho dnes nasadíte?
Bylo to padesát na padesát, jestli do toho utkání nastoupí, zvažoval jsem to celý týden. Rozhodly ale poslední dva duely Slovácka. Když jsem je viděl, uznal jsem, že by to pro něj společně i s Pilařem mohl být jejich zápas. V útočné fázi dokáže být nebezpečný, přinese vám kreativitu. Určitě mu pomohlo hostování v Příbrami. Hotový hráč ještě není, musí být trpělivý. A když bude, bude ještě lepší.
Jak to vypadá s marody?
Vláďa Zeman není doléčený. V Olomouci chtěl nastoupit, myslel to dobře, ale potrestal sebe i nás. Reichl měl drobný problém, a my jsme dnes chtěli mít na lavičce více hráčů do pole a více alternativ do ofenzivy, a ne tři gólmany.
Jak moc jsou tyto tři body důležité?
Tyhle zápasy jsou vždycky šestibodové, co si budeme povídat. Na druhou stranu je potřeba říct, že nám ještě jedno utkání v tabulce chybí. Tabulka se trochu trhá, ale týmy si berou body navzájem a zase se to sleje k sobě. Nezastírám, že při pohledu na tabulku se mi dýchá lépe. Určitě ale není nic hotovo a letos naším záměrem stoprocentně není hrát o holé přežití, chceme trochu více.
Almási měl za sebou horší sezonu v Baníku, musel jste s ním v přípravě nějak speciálně pracovat?
Mám z těchto hráčů radost. Ať už to byl předtím Lischka, teď Laco. Je vidět, že jsou u nás šťastní a od toho se to odvíjí. Hodně se to podceňuje, ale pokud se fotbalista u vás dobře cítí, je to znát. Je to jako v životě, když cítíte, že vám nikdo nevěří, těžko se vám podávají výkony. Vidím u něj velkou pracovitost, i Lišák (David Lischka) říkal, že ho nepoznává. Upřímně si myslím, že branek mohl vstřelit ještě více, ale i tak má u nás slušný start. Pamatuji si ho, jak před lety v Ostravě válel, hrál fantasticky. Nevím, proč tam ztratil podporu, to ovšem není otázka na mě. I Ladislav Krobot, který pak přišel na hřiště, ukázal, že má své přednosti.
Almási a další měli šance ve druhém dějství. Co myslíte, že týmu chybí, aby byl v koncovce víc klidný?
Rozdělil bych to. V první půli nám chyběla přesnost a klid, hledání lepšího řešení, zbytečně jsme centrovali, přitom jsme měli úplně jiné a lepší varianty. Ve druhém poločase jsme situace přehrávali, mohli jsme jít přímočaře do brány, ale hledali jsme ještě někoho v lepší pozici. Chtěli jsme tomu dát třešničku, ale vytratila se nám tam jednoduchost. Je to věc, na kterou budeme apelovat a budeme ji chtít zlepšit.
Šimon Černý slavil gól hodně emotivně, co jste na to říkal? Myslíte si, že by to z něj mohlo spadnout?
Samotného mě to dojalo. Je na mě on i jeho rodina trošku naštvaný, chtějí, aby hrál. Brali jsme ho z druhé dorostenecké ligy rovnou do ligy, viděli jsme v něm nějaký potenciál. Možná jsme ho ale vytáhli trochu více, než bylo potřeba. Teď s ním ovšem pracujeme a ve finální fázi má něco, co nikdo jiný moc nemá. Když se podíváte na ostatní týmy, tvůrci hry jsou většinou ze zahraničí, my na těch pozicích máme Květa, Čermáka a Černého. I v tomto ohledu je potřeba si ho hýčkat. Je jenom na něm a na nás, abychom ho udrželi v podobném módu. Myslím si, že má na to dělat asistence a nástavbu v útočné fázi.
Před pár dny jste říkal, že řešíte ještě jednoho nebo dva hráče, nakonec nepřišel nikdo, jste s kádrem spokojený?
Bylo blízko, že by přišlo jedno velké jméno. Nechci ale jmenovat, už je jinde. Spokojený nebudu asi nikdy, ale určitě jsem víc klidnější, než jsem byl na začátku přípravy. V tomhle jsme se posunuli, ovšem už teď je třeba pracovat na dalším přestupovém okně. Soupeři nespí a někteří hráči už se po angažmá rozhlíží teď. Ještě nám utekl jeden hráč, jedna hostovačka. Klub si to rozmyslel a hráče si nechal.