Góly i rozvážka masa. Elitnímu střelci druhé ligy vadí jen vstávání

Když na něho vyjde rozvážka masa, musí být na místě srazu nejpozději ve čtvrt na šest - znamená to budíček o půl páté nebo i dřív. Dost často při téhle šichtě nestíhá oběd u stolu, takže si jídlo od přítelkyně bere do krabičky. Odpoledne ho pak čeká trénink.

Už v neděli může tohle fotbalové ranní ptáče „doskákat“ k pozoruhodnému úspěchu, jímž by byla koruna krále druholigových střelců. Před posledním kolem 2. ligy má Málek na kontě 13 gólů a jednogólový náskok před druhým Ladislavem Mužíkem z Chrudimi.

„Občas se o tom v šatně bavíme. Primární cíl to není, ve hře Jardu přihrávkami hledat nejspíš nebudeme, ale když budeme kopat nějaký přímák, asi si ho Jarda vezme. Beztak je kope výborně, takže není důvod, aby je zahrával někdo jiný,“ vyhlíží jeden z lídrů stříbrného celku druhé ligy David Krška.

O tom, že v Líšni výhodná Málkova pozice rezonuje, není pochyb. Tu a tam si do spoluhráče někdo rýpne, že očekává platbu do klubové kasy; Krška za mužstvo hlásí, že i nesnědené chlebíčky z chystané Málkovy svatby by asi nakonec stačily.

Zcela vážně by to byla ideální tečka za vynikající sezonou loňského nováčka. Za postupujícím Hradcem Králové skončí stříbrný, čemuž by individuální úspěch dodal další lesk.

„Když máte nejlepšího střelce v mančaftu, je to slyšet. Jsme druzí, s Hradcem jsme v sezoně neprohráli, ostudu jsme neudělali,“ dodává Krška.

Brankáři ho nemají rádi

Nejen tím, že ještě za tmy vstává do práce, je Málek netradičním kanonýrem soutěže. Vyčnívá i to, že až v devětadvaceti takhle výrazně překonává svá maxima, když dosud bylo jeho nejlepším výkonem devět branek za sezonu v MSFL.

Pozoruhodné je hlavně to, že hned devět gólů letos dal z penalt. „Jsem střední záložník, který zpoza vápna vůbec nestřílí, protože k brance ani nedokopne,“ tvrdí o sobě sice s úsměvem, ale realisticky. „Nebýt penalt, určitě bych takhle vysoko nebyl. To je ale jedno. Za měsíc nebude nikoho zajímat, jak jsem ty góly dal,“ odhaduje.

Zároveň se pochlubí, že brankáři jeho střely neradi chytají. Jeho rány vyletí nahoru a rychle klesají, takže je prý gólmani kolikrát nechávají být v domnění, že jdou vysoko nad.

„Dávám to plackonártem. Dvakrát to překopnu a potřetí to zapadne pod břevno. Padající střela je moje plus,“ hlásí fotbalista z Rájce-Jestřebí.

Nemá problém přiznat, že jeho kanonáda ze značky pokutového kopu se na začátku sezony zrodila tak trochu shodou okolností. Ve 2. kole hrála Líšeň s Blanskem a za stavu 0:0 pro ni David Pašek vybojoval desítku, čímž bylo podle nepsaného pravidla dané, že jako faulovaný hráč ji zahrávat nebude.

„David Krška na hřišti nebyl a Honza Silný předtím nedal penaltu v poháru proti Lanžhotu. Tak jsem šel já,“ popsal dění Málek. „Nechci se chlubit, penalt jsem dřív nekopal zas tak moc, ale dal jsem je všechny,“ mrkne.

Nemýlil se ani v derby s Blanskem, takže bylo automatické, že v dalším kole a duelu proti Varnsdorfu šel kopat znovu. Tehdy zajistil remízu 1:1 a role exekutora mu už zůstala.

„Časem bylo těžší a těžší penaltu proměnit. Musel jsem měnit strany, aby mě brankáři nepřečetli, dokonce jsem začal kopat i doprostřed, čemuž jinak moc nedůvěřuji. S Vyšehradem jsme prohrávali, já jsem z penalty vyrovnal a za deset minut jsem šel kopat další. Tyhle dvě byly asi psychicky nejnáročnější,“ prozradil.

Nakonec si Málek svoji stoprocentní bilanci neudržel a jeden pokutový kop zahodil. Tak dlouho čekal na pohyb gólmana Žižkova, až nestačil správně zamířit.

Z Líšně? Jen do ligy

Cenné pro Líšeň je na Málkově bilanci i to, kolik bodů jí svými góly přímo zařídil. Hned sedm jeho zásahů znamenalo buď remízu, nebo výhru jeho celku. Celkově Málkova produkce obohatila Líšeň o 13 bodů do tabulky.

„Je to hezká vizitka. Pod trenérem Machálkem jsem nehrál každý zápas, letos se mi ale daří nejen střelecky, ale i herně. Pro nás je to neskutečná sezona. Minulý rok si pamatuju, že se nám jaro nevyvedlo, a už jsme u oběda v hospodě poslouchali, že bublina splaskla a zase tak dobří nejsme. Nějací hráči ale přišli a my jsme se neskutečně zvedli,“ kvituje s povděkem Málek.

Málkova čísla 9 gólů dal Málek z penalt, dva přidal z přímých kopů a dva dal ze hry. 7 gólů z Málkových kopaček znamenalo pro Líšeň bodový zisk.

Líšeň z jeho hry těží. Málek se těžko odstavuje od míče, umí si ho rychle zpracovat a udržet. „Má fantastický první dotek, je aktivní, pořád chce míč. Na to, že je menší postavy, se nebojí jít ani do hlavy,“ chválí ho Krška.

Právě výška (169 cm) a věk (29 let) znamenají hlavní důvod, proč si Málek ani po této sezoně nedělá moc nadějí na to, že by po něm sáhl někdo z první ligy.

„Na podzim jsem o tom přemýšlel, že by se mohl někdo ozvat. Přišly sice nabídky z Polska a z Rakouska, ale z nižších soutěží. Finančně by to bylo super, ale mám smlouvu s Líšní a ani moc nechci odcházet. Jen do ligy, tam bych šel hned. Limituje mě ale věk, asi liga hledá perspektivnější hráče. Mít tak 22 let a taková čísla jako letos, třeba by mě někdo vzal. Teď už to nečekám,“ říká Málek upřímně.