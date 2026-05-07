Nádvorník bědoval. A příbramský hrdina se opřel do Artisu: Nic pro mě neznamená

  8:00
Fotbalisté Artisu ve středečním zápase v rámci vloženého 27. kola druhé ligy prohráli s Příbramí 0:2 a zkomplikovali si boj o příčky zajišťující baráž o nejvyšší soutěž. Zato Středočeši se vyškrábli na čtvrtou příčku a na brněnský celek nyní ztrácí jen dva body. „Zase tam byly individuální chyby a malá individuální odpovědnost vůči týmu i klubu,“ lamentoval kouč Roman Nádvorník.
Fotbalisté Artisu Brno po zápase s Příbramí.

Pokud si chtěl Artis v klidu pohlídat barážové příčky, musel utkání s na jaře probuzenými Středočechy zvládnout. Místo toho přišlo další klopýtnutí. „Od začátku bylo jasné, že my chceme hrát. Soupeř se třikrát dostal za půlku a dal góla,“ trápilo Nádvorníka.

Tím ale výčet brněnských nedostatků podle něj nekončil

„Nemyslím si, že je problém v ochotě, nasazení. Hráči chtějí, pracují. Problém je běžecký. Třikrát soupeře dostoupí, počtvrté, popáté už ne. To jim pak v analýze ukazuju. Soupeři jsou často mladší, běžecky o něco lepší, takže my to musíme kompenzovat zkušenostmi a kvalitním fotbalem,“ popisoval.

Příbramským hrdinou se stal čtyřiatřicetiletý matador Jaroslav Málek, který ještě v minulé sezoně nastupoval za Artis, respektive tehdejší Líšeň.

Právě po jeho přihrávce otevřel ve 29. minutě skóre utkání Tomáš Jedlička. Největší Málkův moment přišel devět minut před koncem, kdy po faulu brněnského Samka na hostujícího Šmigu bez potíží proměnil penaltu.

A muž utkání se pak do soupeře pustil zostra. „Artis pro mě nic neznamená. Líšeň pro mě znamenala hodně, ale tím, jak se ke mně klub zachoval, jsou ty mosty spálené. Pár kluků tam znám, ale jinak jsou to pro mě cizí lidé. O to víc jsem rád, že se mi zápas povedl,“ sypal ze sebe po zápase.

Hráč SK Líšeň Jaroslav Málek

Právě necitlivý konec na jihu Moravy ho motivoval ke skvělému výkonu: „Jsem za své vystoupení fakt hrozně rád. V létě mi v Brně řekli, že se nehodím do týmu. Přitom mám historicky nejvíc asistencí i gólů. O to víc mě mrzelo, jak se ke mně zachovali. Dokonce jsem uvažoval, že s fotbalem skončím.“

Domácí tým dlouhodobě sráží i absence několika hráčů, dlouhodobě chybí útočník Jean-David Beauguel, na kterém chtěl Nádvorník po svém příchodu hru stavět.

„Jeho návrat se protáhl. Děláme všechno, aby byl zpět co nejdřív. Pokud chceme vyhrávat, musíme ukázat vyšší kvalitu ve finální fázi. Herně to nebylo vyloženě špatné, ale musíme hrát jednodušeji a zvládnout lepší řešení v koncovce. Tam to kazíme. Druhá věc je, že máme dlouhodobě obrovský problém v osobních soubojích jeden na jednoho,“ vysvětlil kouč Artisu.

O další klíčové body bude Artis znovu bojovat už v pondělí, kdy ho čeká výjezd proti Opavě, odkud přišel právě Nádvorník. „Je jasné, že to bude vyhrocené. Soustředíme se na ten zápas a v naší situaci ho musíme zvládnout. Když jsme teď ztratili, v Opavě potřebujeme vyhrát, jiná cesta není,“ uzavřel trenér.

