Dluhy, rozbité věci, pochyby? Na paniku je času dost, vzkazuje kouč Zbrojovky

Zbabraný závěr duelu se silnou Vlašimí, nad kterou jeho svěřenci po velmi nadějném výkonu vedli 2:0, ale v posledních deseti minutách náskok a body ztratili, mu dilema jenom zvýraznil. Místo boje o postup a atraktivního dominantního fotbalu totiž Zbrojovka trčí v boji o udržení.

„Hledám chybu v sobě. Mohl jsem hráčům víc pomoct, změnit taktiku, možná víc zavřít obranu. Neudělal jsem to, pokusil jsem se tým střídáním posílit, abychom byli pořád aktivní. A zápas jsme ztratili. Je otázka, zda bychom zvládli Vlašim ubránit, nebo bych tím zápas úplně zabil, to se teď nedozvíme, ale nechci být alibista. Tuto fázi zápasu a rozhodnutí beru na sebe,“ přiznal na konto smutné plichty kouč otevřeně.

Ve Zbrojovce odhodlaně razí hru s třemi stopery v obraně a snahu o dominantní držení míče, výsledky má však zatím slabé; Brňané nevyhráli už sedm kol v řadě, během nichž posbírali jenom nuzné tři body za remízy.

Zatím si za svojí strategií stojí. „Ono to není jen o tom, zalézt do obrany a nedostat góly, což stejně nemusí vyjít. Nemusí to být ani pozitivní signál k hráčům, kteří – pokud by to pomohlo k výsledku – by tak chtěli hrát pořád a mysleli by si, že je to správná cesta. Tím bychom ale ztráceli čas určený k rozvoji hry a budování kádru. To je pro nás pořád zásadní věc. Pořád je to hlavně o tom, aby hráči navnímali styl hry, který se do nich snažíme dostat. Zápasů je do konce soutěže ještě dost na to, abychom panikařili,“ pronesl Hynek.

Fotbalový trenér Jaroslav Hynek

Jeho hlavním cílem ve zbytku podzimu bude zastavit krvácení Zbrojovky tak, aby ji nový sportovní ředitel Martin Jiránek mohl v zimě posílením postavit na nohy. „Máme určitý seznam hráčů, o nichž se bavíme,“ prohlásil bez bližšího upřesnění Hynek, který během podzimu oprávněně upozorňoval na nutnost sestavu zkvalitnit. Hráčů se však nedočkal, přestože v současné mizérii musí do obrany stavět záložníka Jiřího Texla a úderný útočník mu chybí úplně.

Váznout měly bonusy

Minulý týden navíc kouč Zbrojovky rozvířil ještě jedno palčivé téma, a to údajné zpožďování výplat hráčům za předchozího majitele Václava Bartoňka. „Lidi, kteří do klubu přišli, se snažili udělat maximum pro to, aby byly věci srovnané. Peníze byly zpožděné, nějaké věci byly rozbité. V tom došlo k narovnání, stůl je čistý,“ upozornil Hynek minulou středu po hanebné brněnské prohře 1:3 v Prostějově.

Přijde nový asistent. Barák? Hráčský kádr Zbrojovky už musí do zimní pauzy zůstat nezměněn, rozrůstá se však realizační tým. Rozšířil ho nový fyzioterapeut a v týdnu by měl trenér Jaroslav Hynek přivítat nového asistenta. Podle informace MF DNES je horkým kandidátem na tuto pozici Antonín Barák, otec reprezentačního záložníka, expert, teoretik a lektor se zkušenostmi z klubů, Fotbalové asociace ČR i z práce s mládeží.

Adam Kronus, autor dvou gólů při remíze s Vlašimí, v sobotu na tiskové konferenci jeho slova komentoval pouze vyhýbavě. „K tomu nemám co říct. Všechno je v pohodě a my už se můžeme soustředit jen na fotbal a snažit se vyhrávat,“ soukal ze sebe s pohledem těkajícím k tiskovému mluvčímu.

Hynek pak své vyjádření v rozhovoru s MF DNES upřesnil. „Hráči dostávali v limitním termínu vyplacené základní mzdy. Zpožďovaly se smluvní bonusy, prémie za vítězství, tyhle věci. Před Prostějovem přišli pan Mynář (generální manažer) a pan Jiránek (sportovní ředitel) pozdravit kabinu a slíbili tyto věci vyrovnat, což se do dvou dnů stalo. Kluci všechno mají,“ řekl Hynek.

Odmítl, že by špatné výsledky z první třetiny druholigového ročníku byly zaviněné opožděním plateb hráčů, jejich dorovnání však považuje za zásadní. „Bylo důležité, aby bylo vše narovnané, aby vnímali, že se něco děje,“ navázal.

Zbrojovácký kouč vyloučil, že by svým vyjádřením chtěl obvinit minulé vedení ze špatné práce. „Chtěl jsem naopak zdůraznit kvalitní krok nových majitelů. Vyzdvihnout, že se (nové vedení) soustředí na to, aby nedostatky byly napraveny a byly nastaveny základní prvky kvalitního fungování firmy,“ řekl.