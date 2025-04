„Zůstává po něm prázdné místo na hřišti i v našich srdcích. Nikdy nezapomeneme. Čest jeho památce. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině, blízkým a všem, kterých se tato ztráta dotkla,“ napsala na klubovém webu třetiligová Hanácká Slavie Kroměříž, kde Paciorek s hrával v letech 2003 až 2005.

Podle iSport.cz se předávkoval léky. „V poslední době měl osobní problémy, těžce snášel osamění. Údajně ho opustila partnerka,“ tvrdí server.

Paciorek byl rodákem z Kroměříže, v dorostu hrával ve Zlíně a v roce 1995 zaujal na mistrovství Evropy do 16 let. Následoval přestup do Feyenoordu, za první tým však nikdy v soutěžním duelu nenastoupil.

Zamířil do menšího rotterdamského klubu Excelsior, za který na jaře 1998 ve svých osmnácti debutoval v nizozemské lize. Od další sezony byl v Sittardu, za tři sezony nezasáhl ani do třiceti ligových zápasů. I proto se v lednu 2001 vrátil domů, ale za tehdejší FC Brno toho moc nenahrál.

Pak už působil jen v nižších soutěžích v Kroměříži, v rakouském Eggenburgu a v Hulíně. Kariéru zkoušel oživit na podzim 2011 v druholigovém Zlíně, ale to se mu nepovedlo. Poslední záznam jako aktivní člen fotbalové asociace má jako hráč Hulína, loni mu registrace byla zrušena.