Jako trenér jsem v klidu, zapřísahá se gólmanská legenda Blažek

Proč ještě jste Armě kývl?

Protože tady trénuje David Jarolím, který má ambice. Ještě před pandemií covidu jsme spolu kopali pražský přebor za Újezd nad Lesy. Byli jsme v kontaktu, jsme kamarádi, hráli jsme spolu i za nároďák. Od zimy jsme byli v kontaktu, bavili jsme se o Ústí. Řekl jsem mu, že to necháme na novou sezonu.

Chyběl vám velký fotbal?

Myslel jsem si, že mi bude chybět ještě víc. Teď jsem si něco prožil a uvidím. Dostávám se zpátky. Už přítelkyni jsem říkal, že se musím hodit zase do jiného režimu. Staral jsem se nějakou dobu sám o sebe, byl jsem svým pánem, teď z toho být svým pánem musím ustoupit a plnit si povinnosti. Nemůžu je až tolik ovlivnit, musím poslouchat.

A jste poslušný?

Když hrajete fotbal celý život, pořád posloucháte. Trenéra, majitele.

Co jste dosud dělal? Profikariéru jste ukončil v létě 2015.

Poslední tři roky jsem byl na Bohemce u mládeže, měl jsem na starosti všechny brankáře. A můžu svým kolegům, kteří by jednou chtěli trénovat, doporučit, aby si to u mládeže vyzkoušeli. Jsou to velké zkušenosti a dá se říct, že mě to nějakým způsobem bavilo.

A jsou to i velké nervy?

Záleží, jak s kým. To je kus od kusu. S někým jsou větší nervy, a třeba i ty nervy za to stojí, s někým jsou menší a třeba z toho nic nakonec nevznikne.

Jste i jako trenér nervák?

Já byl impulzivní během kariéry na hřišti, mimo hřiště nejsem. Jako trenér jsem v klidu. Možná bych byl víc emotivní jako hlavní trenér, ten na sobě nese tu velkou zodpovědnost a tlak. Já jako trenér brankářů sice taky odpovědnost mám, ale není to tak hrozné. Člověk si možná zápasy jinak užije, než kdyby tam skákal a nadával.

Nemáte ambici být hlavní kouč?

Ne, to jsem nikdy nechtěl. Hráčské béčko jsem si udělal, přihlásil jsem se i na áčko. A tam mi řekli, jestli spíš nechci zkusit brankářské áčko. Tak jsem ho vystudoval. Každý by měl dělat to, co umí a čemu rozumí. A necpat se jinam.

Jak vnímáte Armu?

Jsem velmi příjemně překvapený, když to srovnám s dřívějškem. Za svůj život jsem na ústeckém stadionu hrál asi dvakrát, se Spartou a ještě s někým. A to všechno okolo, tedy zázemí, teď má parametry ligového klubu. Ale když není tolik financí, nedá se nic dělat.

Do Plzně z Ústí odešel Marián Tvrdoň, který ve druhé lize vychytal nejvíc nul. Sledoval jste ho?

Byl nejlepší brankář druhé ligy a já ho v několika zápasech za Ústí viděl. A divil jsem se, že po něm nesáhl větší klub než Viktoria Plzeň. Sparta nebo Slavia. Ale to už není moje starost. Já bych si ho do klubu vzal, mně se velmi líbil.

Teď máte dva mladé brankáře Němce a Plachého.

Je to pro ně i pro mě výzva. Oni jsou v podstatě stejně staří. Mají celou přípravu na to, abychom vybrali, kdo v brance začne.

Máte radši, když je daná jednička?

Můj názor je, že jeden by měl vědět, že je jednička. Mám to tak radši. Někde to takhle nefunguje a mají dva vyrovnané brankáře.

Vy pozici dvojky moc neznáte…

... znám, z nároďáku (smích)!

Jak důležité je udržet mezi brankáři dobrou atmosféru?

Rozhodně je to potřeba. Ale v Ústí je problém, že tady není záložní mužstvo, béčko, kde by si ten méně vytížený zachytal. Taky chci v tréninku vyzkoušet mládežnické gólmany, poradím se s jejich trenérem Patrikem Kolářem. Kluby jako Ústí nebo Bohemka by si měly jednou za čas brankáře vychovat. Tohle je ideální pro kluky, co jsou v devatenáctce. Když se jeden z našich zraní, kam člověk sáhne? Do vlastních zásob. A ti mladí kluci na to musí být připravení. Je to moje idea.

Ještě na tréninku něco ústeckým brankářům ukazujete sám?

Ne, ne. To se může dětem od 11 do 18 let. Tohle už jsou kluci, kteří by měli všechno znát a vědět. Dospělý fotbal není o ukazování, ale věci k zápasu, fyzická příprava. Po dvacítce se u brankáře dá vypilovat už jen noha. Co se do té doby naučili, to mají. A zlozvyky se už neodnaučí.

Jaký má být brankář?

Měl by být vysoký a něco chytit, to je jednoduché.

Jak vysoký?

Třeba 175 cm nejde ani jako fotbalista, natož brankář. Nejmenší v české lize je snad Nita, ten má 184 cm. Což taky nechápu, to je málo. Dá se s tím chytat, ale podle mě je ideální 190 a výš. Já mám přesně 190. Nehodnotím to podle sebe, ale když se podíváte na vrcholné soutěže, moc malých brankářů nenajdete.

Jaromír Blažek jako brankářský trenér v Ústí nad Labem

A je nějaký moderní styl?

Není. Styl je stále stejný. Brankář nesmí dostat gól. Za poslední léta k tomu přibylo, že si musí rozumět s míčem, mít slušnou rozehrávku. Někdo ji má výbornou, někdo slušnou, někdo horší. Podle toho se musí mužstvo zařídit.

Budete ještě hrát za Újezd?

Já i David Jarolím jsme to ukončili. David by nestíhal, já možná ano, ale pauza byla velká a už se mi prostě nechce trénovat. Jsem toho názoru, že I. A třída se dá hrát z voleje, ale krajský přebor už ne. To se člověk musí trošku udržovat, což se mi moc nechce. Kromě mě a Davida s námi v Újezdu kopal i jeho brácha Lukáš. Když jsme se sešli, dobře jsme si zahráli a většinou vyhrávali.

V Ústí máte kontrakt do léta 2024. Proč na tak dlouho?

Smlouva je stejná, jakou mají ostatní trenéři a asistenti. Přizpůsobil jsem se. Ale když mě budou chtít vyhodit, vyhodí mě klidně zítra.