Kouč Jarolím odmítl odchod z Jihlavy: Mám rozdělanou práci. S Varnsdorfem soucítí

Ustrašené výkony, sázka na defenzivní pojetí či hra na jistotu? Zapomeňte! Sestupem ohrožená Vysočina se prezentovala sympatickým pojetím. „Musím neskromně říct, že jsme hráli dobrý fotbal. Mladí hráči se zlepšovali a to nás těší dvojnásob. Přinášelo to výsledky, ale naše hra zároveň lidi bavila.“

To musím potvrdit. I z novinářské tribuny bylo vidět, že hra má hlavu a patu, že o sobě kluci na hřišti vědí, že si leccos dovolí a hrají opravdu hezký fotbal.

Jak jsem říkal, to je skvělé. V této nelehké situaci, kdy by to prostě nahrávalo k většímu pragmatismu, jsme to zvládli proaktivní hrou, která kluky posouvá. Proto se to nakonec tak zvládlo. Je potřeba dát nejvyšší kredity klukům, kteří jsou nositelé naší myšlenky na hřišti. Prostě do toho šli, věřili si a v zápase to předvedli. My, jako trenéři i realizační tým, máme ohlasy, že tohle lidé cení. Zpětná vazba je prostě pozitivní. A to je super.

Druhá liga byla letos pekelná. V konečné tabulce jste obsadili až desátou příčku, ale od čtvrtého místa vás dělily jenom čtyři body...

A právě na tyto body jsme klidně mohli dosáhnout. Pominu první jarní zápas se Spartou, tam jsme si prostě víc nezasloužili. Ale v Líšni jsme byli daleko lepším týmem a umřeli jsme jen na neproměňování šancí. Doma se Zlínem jsme ve druhém poločase měli energii, tlak, byli jsme blíž k tomu, získat všechny tři body. Což je na jednu stranu pozitivní, na druhou mě to trošku mrzí. Protože bodů mohlo být ještě víc.

A společně s tím jste mohli mít i dříve klid.

Když se podívám na týmy, které jsou v tabulce za námi, všechny měly kvalitu. Kromě Olomouce B, která zaplatila daň za současný úspěch prvoligového áčka a brzy odpadla, si nikdo nezasloužil sestoupit. Baník Ostrava bych vůbec na podobné starosti netipoval, na jaře hráli velice dobře. Pral se i Varnsdorf, který měl kvalitu směrem dopředu.

Jenže někdo sestoupit musel. A vyšlo to právě na Varnsdorf...

Jsem rád, že se sestup netýká nás, zároveň soucítím s Varnsdorfem, který byl těžkým soupeřem. Také oni přispěli k tomu, že kvalita zápasů byla taková a že každý mohl porazit každého. Takže jim jen přeji, ať je to nezlomí a stále hrají fotbal na nějaké úrovni. Ať jim někdo pomůže a dá všechno znovu do kupy. Fotbal se tam dělal dobrý a spoustu hráčů a trenérů se odsud dostalo do ligy.

Po posledním domácím zápase jste se s novináři loučil tím, že sám nevíte, jestli máte smlouvu na příští sezonu. Už jste se podíval, zda máte podepsáno?

(usmívá se) S klubem jsme v jednání. Takže uvidíme během pár dní, jak do dopadne.

Vy osobně máte zájem v Jihlavě dál pokračovat?

Ano, mám. Vlastně jsme s realizačním týmem odmítli nabídku z konkurenčního klubu (podle informací MF DNES se jednalo o Vlašim – pozn. red.), která byla velice lákavá a zajímavá. Ale cítíme, že tu máme nedodělanou práci a zároveň tým, parta kterou jsme vytvořili, šlape. Teď je to na klubu, jaký zájem bude mít a jaká bude třeba podpora k řešení případných posil.

Mluvíte-li o konkurenční nabídce, jednalo se o něco z první nebo druhé ligy?

Bylo to z druhé ligy. Teď už ale není potřeba řešit, o koho konkrétně šlo. Klub s tím byl samozřejmě seznámen, projevil o nás zájem. My cítíme, že máme Jihlavě co dát, a chceme v tom pokračovat.

Pokud budeme mluvit o hráčském kádru, hrozí po povedeném jaru nějaké odchody?

Byly a samozřejmě jsou dotazy, něco probíhá. Registrujeme zájem o Honzu Chytrého nebo Kubu Selnara. Jsem za to rád, klukům to přeji. Je to jeden z našich cílů, proč to děláme, abychom mohli kluky posouvat výš. Jihlava už takhle dokázala do českého fotbalu posunout spoustu hráčů, kteří pak měli pro český fotbal veliký význam. Samozřejmě uvidíme, jak to nakonec dopadne teď. Na druhou stranu je potřeba, aby klub vždy dokázal případné odchody nahradit. Našel nějaké jiné kluky. Potenciál v tomto kraji a v tomto klubu jednoznačně je. Jsem rád, že se na tom můžu podílet. Ale zároveň mám touhu z toho vymačkat co nejvíce.

De facto (staro)novou posilou je stoper Emir Tonbul, který se vrací po dlouhodobém zranění. Jak jeho situaci vnímáte?

Jsme rádi, že se k nám připojil. Čekali jsme ho vlastně až na letní přípravu, takže je super, že se to trochu urychlilo. V létě bude zase o trochu více času. Myslím si, že přijel připravený. Samozřejmě, byla tam reoperace, kterou musel podstoupit, takže se zranění protáhlo. Ale nyní je připravený, pozitivně naladěný, působil na nás dobře. Jeho typologie je hodně zajímavá, takže s ním v létě budeme pracovat a uvidíme, jak na tom bude v zápasech.

A co ostatní cizinci, kteří na jaře byli na hostování? Tall, Fugas, Sadiq... Počítáte s nimi ještě?

Myslím, že tým udělal takový progres, že by nám tito kluci už moc nepomohli. Pro jejich další růst a rozvoj bude lepší, když rovnou zůstanou v klubech, kde budou mít vytížení a lepší herní praxi. Budeme cílit buď na jiné posty, nebo na jiné hráče.

Prozradíte, které posty vás zajímají nejvíce?

Potřebujeme doplnit na ofenzivních pozicích. V zimě odešel Araujo-Wilson, útočník, který tady dlouho hrál. Začal nastupovat Michal Zahradník, který se ale dlouhodobě zranil. Tall nenabídl požadovanou kvalitu. Takže útočníka je potřeba řešit, týmu by to strašně pomohlo. A pak samozřejmě bude záležet na odchodech, na které když tak budeme muset reagovat.

V útoku máte k dispozici mladého Michala Smutného, který ale prakticky nedostával příležitost.

Budeme to řešit, budeme se s ním bavit. Do letní přípravy se samozřejmě zapojí. Realita je taková, že přišel z druhé dorostenecké ligy, z Chrudimi, kde byl výrazně gólový. Je to takový projekt do budoucna, jde o pracovitého kluka, který je dobře nastavený. Opravdu se snaží, komunikuje se zkušenějšími spoluhráči. V tom není vůbec problém. Na jaře si ale prošel tím, že nehrál, v tomto složitém období navíc maturoval. Věřím, že teď z něj napětí trochu spadne. Budeme pro něj hledat nejlepší variantu, aby pokračoval jeho růst.

Poslední zápas jste sehráli v neděli. Prozradíte, jaký je další program? Nebo už mají kluci volno?

I když jsme se s klukama po posledním zápase bavili, že by to ještě nemuselo končit, začala nám dovolená. Kluci mají do 18. června volno.

A co trenér, může od fotbalu úplně vypnout?

Musí, jinak by to nedopadlo dobře. (usmívá se) Jestli to chci dělat dlouhodobě, musím najít i režim takový, že musím být schopný prostě někdy vypnout. Je to samozřejmě každodenní práce, v hlavě má člověk čtyřiadvacet hodin denně. Ale zároveň je potřeba umět odreagovat se, snažit se najít i nějaký čas pro pohyb. Což je pro mě osobně takový cíl do nejbližší doby (usmívá se).

Cítíte, že jako aktivní fotbalista jste se hýbal víc?

Jednoznačně. I když s klukama jsem na tréninku, je to pohyb spíš pasivní – většinou jen chodíte (usmívá se). Musí tam být nějaké předávání energie, je to o čerstvosti, o tom, aby to člověku furt pálilo. Protože jinak by to mělo blbý dopad.

Prozradíte, kam vyrazíte na dovolenou?

V plánu něco je (usmívá se). Ale mám děti, které chodí do školky a školy. Hlavně u toho školáka je to trošku složitější, protože u fotbalu jsou dovolené v termínech, kdy děcka ještě nemají prázdniny. Ale chceme si najít čas aspoň na prodloužený víkend a na nějakou aktivní dovolenou. Prostě s klukama vyrazit někam mimo domov.

Na závěr bych se rád zeptal, jak se vám líbí v Jihlavě. Už jste si stačil město pořádně projít?

Líbí. Musím říct, že Jihlava jako město vzkvétá. Jsou tu moc hezká místa, krásná příroda, moc hezké kavárny, restaurace, hlavně přes jarní a letní období. Když v Jihlavě přespím, je kam zajít. Navíc tu bude krásná nová hala, která zde roste pro hokej, takže i to její nejbližší okolí bude hezké. Opravdu se nám tu líbí.