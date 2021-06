V Brně má stopera Dreksu nahradit další olomoucký fotbalista Štěrba

Kluby nyní dotahují podmínky půlročního hostování.

Štěrba nemá za sebou vydařený ročník, v konkurenci Hubníka, Beneše a Poulola plnil konstruktivní obránce roli až čtvrtého vzadu a nastoupil pouze šestkrát. „Poslední rok nebyl v mnoha ohledech ideální, před koronou jsem hrával, ale pak přišlo zranění, takže jsem zvládl jen pár zápasů. Jsem rád, že Brno projevilo zájem, patří do ligy a budu dělat vše pro to, aby se to povedlo,“ řekl webu Zbrojovky.

Matadora Dreksu sice v Brně už nepotká, ale s dalšími někdejšími sigmáky se již přivítal. „Ze Sigmy znám Jirku Texla, s Honzou Hladíkem a Honzou Hlavicou jsem vyrůstal, dokonce jsem s ním dlouho bydlel. Znám i Pavla Zavadila, Petera Štepanovského, Honzu Moravce a Martina Berkovce, snad jsem na nikoho nezapomněl. Do neznámého prostředí tedy nejdu.“

Brno očekává, že Štěrba se 49 ligovými starty přinese i postupové zkušenosti, neboť s Olomoucí postoupil do ligy hned dvakrát. „Při tom prvním postupu jsem se připojil jako mladý hráč později, ale u druhého už jsem hrál klíčovější roli. Věřím, že je v našich silách boj o postup zvládnout i letos.“