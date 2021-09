Skandál z derby je pryč, Silný je ve druhé lize k neudržení

Dostal za to červenou kartu a hrozil mu i disciplinární postih. K tomu ale nedošlo a šestadvacetiletý urostlý rodák z Uherského Hradiště svého „omilostnění“ využívá naplno. V dalších dvou zápasech po propíraném incidentu dal Silný po gólu, v minulém kole v Třinci i v pátek doma proti Dukle Praha otvíral skóre, a nastartoval tak Líšeň k vítězství.

„Představa, že (kvůli červené kartě) stojím tři týdny, nebo místo toho hraju a dávám góly... Takhle je to pro mě super. Je to ta lepší varianta,“ ulevil si Silný po trefě do sítě Dukly.

Byla sice jeho už třetí v rozběhnutém druholigovém ročníku, ale do vyloučení v derby se nemohl trefit celé čtyři zápasy. Naopak od té doby je k neudržení.

Jako kdyby chtěl všem včetně líšeňského trenéra Milana Valachoviče, který ho za odrážení útoku řádícího fanouška napřed tvrdě zkritizoval, vzkázat: budu chodit na hřiště a budu na něm platný.

„Pro mě bylo vždycky důležité dávat góly. Nechci říct, že bych míval špatné vztahy s trenéry, ale nikde to nebylo ideální. Jsem útočník, a tak bych měl góly dávat, nebo na ně aspoň nahrávat, aby tým vítězil a já jsem aspoň zvládal osobní souboje,“ přiznal Silný, že jedině střílením branek pro něho vede cesta do sestavy.

„Hrál fantasticky, odpracoval to,“ chválil ho za výkon proti Dukle trenér Valachovič.

Přestože je jeho svěřenec dvojnásobným nejlepším střelcem MSFL, za hranice regionu se jeho jméno naplno dostalo až právě melou v derby. Silný připouští, že následující období, než ho po čtyřech dnech disciplinárka osvobodila od hrozícího trestu, pro něho nebylo lehké.

„Zamávalo to se mnou, nebyl to běžný týden. Bylo toho hodně, spíš pozitivních věcí,“ ohlíží se za koncem srpna.

Mimo čekání na disciplinárku se mu ještě ozvala pražská Sparta a vyjádřila mu podporu. A pochvaly se Silnému dostalo i od prvního náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL). Ten mu předal poděkování města Brna za fair play.

„Všechno tohle jsem vnímal, ale pak přijde zápas a já chci hrát a vyhrávat a dávat góly. Nic okolo nevnímám. Derby už v hlavě nemám,“ pronesl.

Symbolicky k uzavření kruhu kolem incidentu se zbrojováckým fanouškem přispěl i tím, že Líšni pomohl porazit Duklu, a vylepšil tak Zbrojovce pozici v tabulce. Dukla a Zbrojovka mají po pátku na čele druhé ligy shodně po 16 bodech.

„No tak to je mi ale úplně jedno,“ rozesmál se Silný spontánně.

Aktuálnější pro něho bude nová konkurence v útoku Líšně. Do něj přibyl Martin Zikl. V pátek Silného v 74. minutě střídal.

„Známe se dlouho a jsme kamarádi. Pro mě ale (Zikl) představuje konkurenci. Trenér ho má rád, tak spolu budeme bojovat o místo,“ shrnul Silný realisticky.