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Míchal léky s alkoholem. Vrávorající sudí vyfasoval pokutu a zákaz na 10 měsíců

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  11:05
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Bílek, MF DNES

Video, kterak se v utkání sedmé ligy na Pardubicku potácí u postranní čáry, v Česku dost rezonovalo. Teď fotbalový rozhodčí Jan Saňák zná svůj trest. Disciplinární komise mu uložila zákaz činnosti na deset měsíců a také pokutu ve výši 5400 korun.

„Jan Saňák se dostavil na zasedání komise a k případu se vyjádřil. Doznal, že před utkáním požil alkohol v kombinaci s lékem na předpis, který užil kvůli bolesti kolene,“ popsala komise.

V zápise nicméně nic o alkoholu nebylo, jen že Saňák odstoupil kvůli zranění kotníků. I to vyvolalo otázky.

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„Podle svého vyjádření se před utkáním cítil dobře, během něj se však jeho stav výrazně zhoršil a nebyl schopen pokračovat ve výkonu funkce. Z utkání proto odstoupil ve 22. minutě,“ doplnila komise.

Saňák krátce po zápase rezignoval na post předsedy Komise rozhodčích Pardubického kraje a na členství v tamním výkonném výboru.

K události došlo 10. října v rámci utkání Žamberku s Lanškrounem B a záběry, kterak se Saňák potácí u čáry, obletěly internet.

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Jan Saňák odmával poločas zápasu Žamberk - Lanškroun B (0:0). Během poločasové pauzy byl vystřídán. Je to zároveň předseda Komise rozhodčích Pardubického kraje.

Video jednoho z diváků utkání

10. října 2026 v 21:31, příspěvek archivován: 30. října 2026 v 9:49
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„Řadu let jsem byl rozhodčím a pohyboval se mezi nimi. Tohle je špatná vizitka pro ně i pro ty, kteří se s nimi snaží pracovat a nastavit důvěru,“ zlobil se v pořadu Odpískáno na iDNES.cz bývalý ligový arbitr Karel Hrubeš.

„Jan Saňák svého jednání litoval a vyjádřil zájem nadále se věnovat činnosti pro fotbal v rozsahu, který mu uložený trest umožní. Celá záležitost ho mrzí a věří, že svůj prohřešek bude moci odčinit svou další činností na okresní a krajské úrovni,“ vysvětlila komise.

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Při rozhodování o výši trestu zohlednila i jeho zmíněnou rezignaci.

„Finanční pokuta ve výši 5400 korun odpovídá desetinásobku paušálu asistenta rozhodčího v 7. lize, kde paušál činí 540 korun,“ uzavřela komise.

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