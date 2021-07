Na návrat jsem byl připraven, hlásí chrudimská posila Řezníček

„Jsem rád, že jsem se mohl vrátit domů. S přítelkyní jsme na to byli už nějaký čas připraveni, takže vnímám velmi pozitivně, že k tomu nakonec došlo,“ těšilo Řezníčka v rozhovoru pro klubový web.

Chrudimské prostředí navíc tak nějak zná, jelikož mezi ním a pardubickým klubem vždy fungovalo určité propojení.

„Třeba s Petrem Rybičkou a Tomášem Dostálkem jsem ještě v Pardubicích hrál, takže to bude v pohodě. Nejsem úplně neznalý,“ byl v klidu Řezníček.

Do Opavy v létě 2018 odcházel coby jeden z nejlepších hráčů pardubické sestavy. V nejvyšší soutěži nakonec odehrál 53 zápasů, ve kterých však vstřelil pouze jeden gól, a v posledním roce navíc s týmem spadl zpět do druhé ligy.

„V Opavě to neskončilo moc dobře. Spadlo se a já ještě ke všemu skoro vůbec nehrál. Ale stejně na to budu vzpomínat jen v dobrém, protože to prostě byla první liga, úplně něco jiného než do té doby. Přestupoval jsem z Pardubic a bylo to pro mě nepředstavitelné, když jsem ze začátku viděl, o čem to všechno je,“ ohlížel se Řezníček za nejvýraznějším angažmá v kariéře.

Teď si bude muset opět zvykat na rodinné poměry, kterými Chrudim disponuje. Jsou ještě skromnější než ty pardubické.

„Někteří kluci tady chodí do práce, takže je to hodně specifické. Na druhou stranu ale zase takové volnější. Teď to beru tak, že je to pro mě i lepší,“ usmíval se Řezníček.

Chrudim v letní přípravě 23. června Slavia B – Chrudim 3:3

Góly Chrudimi: Šplíchal, Šípek, Látal

Šplíchal, Šípek, Látal 25. června Chrudim – Jihlava 1:0

Gól Chrudimi: Šípek

Šípek 3. července Chrudim – Viktoria Žižkov 3:1

Góly Chrudimi: Surmaj, Juliš, Breda

Surmaj, Juliš, Breda 10. července Ml. Boleslav – Chrudim 11.00

11.00 17. července Hr. Králové – Chrudim 17.00

Že by se ale na východ Čech přišel flákat? To rozhodně ne. Řezníček patří k těm nejzkušenějším hráčům v chrudimské kabině a trenér Jaroslav Veselý, který Řezníčkovi jako první volal už těsně před koncem loňské sezony, spoléhá na to, že se stane týmovým lídrem.

„Tak nějak postupně se o tom bavíme. Trenér si to tak asi představuje a já doufám, že to bude fungovat. Máme před sebou ještě nějaké přípravné zápasy, ve kterých bude ještě potřeba všechno vyladit,“ uvažoval Řezníček.

Zatím nastoupil do třech, další dva Chrudim ještě čekají. Jeden hned v neděli v 11 hodin v Mladé Boleslavi, další za týden v Holicích proti Hradci Králové.

„První týden přípravy byl takový zajíždějící, teď už pomalu přecházíme na dvoufázové tréninky a hrajeme zápasy. Jsem příjemně překvapený, jsou tu dobří fotbalisté. Chrudim má kvalitu a myslím, že pokud si to všechno sedne, budeme na tom dobře. Ideální by byl střed tabulky, abychom se zbytečně nenamáčeli do nějakých bojů vespod,“ přál si Řezníček.