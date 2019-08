Pardubický bek Prosek: Musíme vyhrát, aby měl bod z Brna cenu

Mít tak po sobotě sedm bodů, to by byl moc pěkný start do sezony, přeje si obránce fotbalových Pardubic Jan Prosek. V ten den v 10.15 má totiž jeho tým na programu domácí utkání třetího kola druhé ligy s Vlašimí. „Musíme ho vyhrát a potvrdit bod z Brna (1:1), aby měl cenu,“ dodává Prosek.

„Bude to velmi těžké utkání. Vlašim naposledy venku vyhrála, takže i do Pardubic určitě přijede nabuzená a nic nám neodevzdá,“ odhaduje další východočeský zadák Martin Toml.

Ten navíc ve Vlašimi před čtyřmi lety, byť jen půl roku, působil, takže připojuje i další varování před nejbližším soupeřem. „Mají tam vysokého útočníka Jakubova, takže pro nás vzadu to rozhodně nebude lehká práce. Očekávám hodně soubojové utkání,“ říká.

V Pardubicích sice Toml zahajuje teprve druhou sezonu, Vlašim ovšem zná i ze svých předchozích druholigových štací. Zahrál si proti ní v dresu Táborska a Žižkova.

„Teď už bych však soupeře nijak neodhadoval. Ve Vlašimi vyměnili trenéra, přestali pracovat se Spartou a změnili filozofii. Jisté je, že se proti ní nehraje vůbec dobře,“ přisvědčuje Toml.

Nezáleží ani tak na tom, kdo kde hrál, své soupeře logicky navzájem sledují všichni hráči. S drobnou analýzou tedy přichází i Prosek.

„Před sezonou se ve Vlašimi hodně změnil kádr, přišel tam třeba Petr Breda, který byl tady u nás na zkoušce, stoper David Broukal z Radotína a ještě asi čtyři hráči ze Zápů, i s trenérem, který si je vzal s sebou. Z útočníků bych já zase vypíchl Oskara Fotra,“ uvažuje Toml.

Co se týká postavení v tabulce, půjde o souboj dvou sousedů. Východočeši mají body čtyři, když ještě v prvním kole porazili Pod Vinicí Viktorii Žižkov 2:1. Ve stejné pozici je ovšem i Vlašim, která je před Pardubicemi na čtvrtém místě tabulky.

Oba soupeři mají navíc vedle počtu bodů shodné také skóre, které čítá poměr 3:2. Z posledního kola přivezly Pardubice zmíněnou remízu z Brna a Vlašim zvítězila 1:0 v Prostějově.