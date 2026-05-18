Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

Autor:
  10:30
Už podruhé v aktuální sezoně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova, přestože tam v ideálním případě neměl být ani jednou. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se opět stal dočasným trenérem, v klubu totiž minulý týden po necelém půlroce skončil trenér Jan Podolák.
Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov. | foto: FK Příbram

Prostějovský Zapletal vykopává míč z brankové čáry v utkání s Příbramí.
Po postupu fotbalistů Kroměříže do druhé ligy oznámil jejich trenér Jan...
Jiří Balcárek, sportovní ředitel prostějovských fotbalistů.
Jiří Balcárek, sportovní ředitel prostějovských fotbalistů.
„Po vzájemné dohodě mezi trenéry a klubem dnešním dnem opouštějí své pozice hlavní trenér Jan Podolák, asistenti Dominik Pěnička a Tomáš Josl a trenér brankářů Michal Bárta. Děkujeme jim za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v další kariéře,“ uvedl prostějovský klub, který bude o víkendu v posledním kole bojovat o udržení.

Podolák přišel k týmu na konci loňského roku ze Sparty, kde byl sportovní manažer ženského A-týmu. Na Hané nahradil odvolaného trenéra Jozefa Webera, jenž v Prostějově vydržel rok. Tehdy poprvé v aktuálním ročníku převzal tým Balcárek.

Jan Podolák.

Nyní si s sebou k trénování bere pro moravské fandy známou tvář – Petara Aleksijeviče, bývalého kouče Uničova, Přerova či asistenta prvoligových Teplic. Aleksijevič v minulosti trénoval také Prostějov, naposledy 49letý rodák ze Srbska působil jako asistent v druholigovém kazašském klubu Šachťor Karaganda.

Prostějované v jarní části sezony pod Podolákem vyhráli pouze jednou, když zdolali Ústí nad Labem. Ve zbylých jedenácti jarních zápasech čtyřikrát prohráli a hned sedmkrát remizovali. I proto se krčí u dna tabulky.

První zápas pod novým trenérským duem odehráli Hanáci v sobotu, z Příbrami si přivezli bod za plichtu 0:0. Šlo pro ně už o dvanáctou remízu v letošní sezoně druhé ligy. Nikdo nemá víc, v této statistice druhá Opava si jich připsala deset, žádný jiný tým pak už dvouciferný počet remíz neposbíral.

„Vzhledem k tomu, jak byl zápas důležitý a soupeř silný, jsme sázeli především na disciplínu, nasazení a charakter. Z tohoto pohledu nemůžeme hráčům nic vytknout, i když pochopitelně některé fotbalové věci mohly být lepší,“ zhodnotil duel Aleksijevič.

Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér

Kvůli dalším výsledkům ze sobotního, předposledního kola jsou karty do finiše druhé ligy rozdány jasně: na dvě sestupová místa mohou matematicky už jen tři týmy.

Prostějov drží zdánlivě nejvýhodnější pozici. Je totiž 14., což by na konci znamenalo záchranu. Má 27 bodů, 15. Jihlava o bod méně, poslední Sparta B o dva body méně. Jenže situace Hanáků není komfortní ani zdaleka.

Prostějov má totiž s Jihlavou i rezervou Sparty horší vzájemnou bilanci, což znamená, že aby se „eskáčko“ udrželo, musí na konci držet víc bodů než zmíněné celky.

Půjde přitom o těžkou misi, protože v posledním kole Prostějov přivítá na domácím stadionu druhé Táborsko. Polehčující okolností pro Moravany může být fakt, že soupeř zvítězil nad Opavou a definitivně si zajistil baráž – v Prostějově už tak „nepotřebuje“ bodovat.

I tak přivítají Balcárkovi svěřenci tým, který má v sezoně po suverénní Zbrojovce Brno nejvíce výher v soutěži. Prostějovský celek se podobně jako prvoligová Sigma rozhodl pro to, dát lístky na poslední zápas zdarma, aby do ochozů nahnal na nejdůležitější zápas sezony co nejvíce diváků.

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

„Ano, tahle informace je již potvrzena. Vstup na poslední domácí utkání sezony 25/26 bude zdarma,“ uvedl prostějovský klub na Facebooku.

Jihlava v závěrečném kole hostí čtvrté Ústí, které už výš nemůže. Pokud Prostějov prohraje, stačí jí remíza. B-tým Sparty musí k záchraně bezpodmínečně porazit šestý Baník B a doufat.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Ovlivňování zápasů, nelegální sázky, úplatky. K nelegálním činům se už v březnu přiznalo policii třináct obviněných v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Mezi nimi je i prvoligový karvinský záložník...

NEJ Z LIGY: Vzkazy šéfovi Slavie i gólový debutant Kohout. A kdo nakonec sestoupí?

Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy...

O titulu už je v české lize od minulého kola rozhodnuto, získali ho fotbalisté Slavie. Boj o záchranu, respektive o to, kdo se vyhne přímému sestupu, však trvá. A až v posledním kole se rozhodne, zda...

18. května 2026  9:56

Z tátova přístupu si neberu nic. Švancara o slavném otci i odchodu ze Zbrojovky

Ač je útočník Daniel Švancara podle svých slov nevyléčitelným Zbrojovákem, pod...

Prvoligové stálice o soutěž níž? Ale kdeže. Největší poprask v zimním přestupovém období v Brně vyvolal transfer dorostence. Daniel Švancara opustil klub srdce svého, i otcova. Devatenáctiletý...

18. května 2026  9:26

Proč nehráli N’Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.

Šest a půl tisíce diváků se v neděli odpoledne přišlo podívat na poslední domácí vystoupení fotbalistů Liberce v této sezoně. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul Slovan prohrál U Nisy se...

18. května 2026  9:05

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19,  aktualizováno  18. 5. 8:56

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

18. května 2026  8:29

Bude ve finiši o ligového padáka vše fér? Chyby sudích se kupí i s videem v zádech

Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích.

Ani se moc nekrotil, emoce pouštěl cíleně ven, máchal rukama a novináře hecoval: „Dobře na to jdete. Pojďme! Ještě mě trochu rozpalte, ať je legrace!“ Pokud jste v sobotu večer sledovali zápas...

18. května 2026  7:05

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

Sparťanský trenér Brian Priske s dortem v ruce po výhře v Liberci.

Svůj zápisník musel dát kapitánu Lukáši Haraslínovi, aby si mohl převzít dort a další dary. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske tři dny před nedělním zápasem v Liberci oslavil devětačtyřicáté...

17. května 2026  21:40

Wolverhampton uhrál remízu, West Ham je blízko sestupu. United zvítězili

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se přetlačuje o míč se Sandrem Tonalim z...

Šest zápasů nabídl nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. O záchranu bojující West Ham...

17. května 2026  13:20,  aktualizováno  20:59

Český fotbal pro fanoušky! křičeli slávisté. Vyvolávali i Douděru, hráči jim nepoklekli

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Pod sektorem zůstali slávističtí fotbalisté stát s rukama kolem ramen a poslouchali tradiční děkovačku fanoušků. Tentokrát nepoklekli. Jejich příznivci se s nimi mohli v Hradci Králové (1:3) poprvé...

17. května 2026  20:52

