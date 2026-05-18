Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

„Po vzájemné dohodě mezi trenéry a klubem dnešním dnem opouštějí své pozice hlavní trenér Jan Podolák, asistenti Dominik Pěnička a Tomáš Josl a trenér brankářů Michal Bárta. Děkujeme jim za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v další kariéře,“ uvedl prostějovský klub, který bude o víkendu v posledním kole bojovat o udržení.
Podolák přišel k týmu na konci loňského roku ze Sparty, kde byl sportovní manažer ženského A-týmu. Na Hané nahradil odvolaného trenéra Jozefa Webera, jenž v Prostějově vydržel rok. Tehdy poprvé v aktuálním ročníku převzal tým Balcárek.
Nyní si s sebou k trénování bere pro moravské fandy známou tvář – Petara Aleksijeviče, bývalého kouče Uničova, Přerova či asistenta prvoligových Teplic. Aleksijevič v minulosti trénoval také Prostějov, naposledy 49letý rodák ze Srbska působil jako asistent v druholigovém kazašském klubu Šachťor Karaganda.
Prostějované v jarní části sezony pod Podolákem vyhráli pouze jednou, když zdolali Ústí nad Labem. Ve zbylých jedenácti jarních zápasech čtyřikrát prohráli a hned sedmkrát remizovali. I proto se krčí u dna tabulky.
První zápas pod novým trenérským duem odehráli Hanáci v sobotu, z Příbrami si přivezli bod za plichtu 0:0. Šlo pro ně už o dvanáctou remízu v letošní sezoně druhé ligy. Nikdo nemá víc, v této statistice druhá Opava si jich připsala deset, žádný jiný tým pak už dvouciferný počet remíz neposbíral.
„Vzhledem k tomu, jak byl zápas důležitý a soupeř silný, jsme sázeli především na disciplínu, nasazení a charakter. Z tohoto pohledu nemůžeme hráčům nic vytknout, i když pochopitelně některé fotbalové věci mohly být lepší,“ zhodnotil duel Aleksijevič.
Kvůli dalším výsledkům ze sobotního, předposledního kola jsou karty do finiše druhé ligy rozdány jasně: na dvě sestupová místa mohou matematicky už jen tři týmy.
Prostějov drží zdánlivě nejvýhodnější pozici. Je totiž 14., což by na konci znamenalo záchranu. Má 27 bodů, 15. Jihlava o bod méně, poslední Sparta B o dva body méně. Jenže situace Hanáků není komfortní ani zdaleka.
Prostějov má totiž s Jihlavou i rezervou Sparty horší vzájemnou bilanci, což znamená, že aby se „eskáčko“ udrželo, musí na konci držet víc bodů než zmíněné celky.
Na poslední zápas zdarma
Půjde přitom o těžkou misi, protože v posledním kole Prostějov přivítá na domácím stadionu druhé Táborsko. Polehčující okolností pro Moravany může být fakt, že soupeř zvítězil nad Opavou a definitivně si zajistil baráž – v Prostějově už tak „nepotřebuje“ bodovat.
I tak přivítají Balcárkovi svěřenci tým, který má v sezoně po suverénní Zbrojovce Brno nejvíce výher v soutěži. Prostějovský celek se podobně jako prvoligová Sigma rozhodl pro to, dát lístky na poslední zápas zdarma, aby do ochozů nahnal na nejdůležitější zápas sezony co nejvíce diváků.
„Ano, tahle informace je již potvrzena. Vstup na poslední domácí utkání sezony 25/26 bude zdarma,“ uvedl prostějovský klub na Facebooku.
Jihlava v závěrečném kole hostí čtvrté Ústí, které už výš nemůže. Pokud Prostějov prohraje, stačí jí remíza. B-tým Sparty musí k záchraně bezpodmínečně porazit šestý Baník B a doufat.