Mejdr na první zápas za Hradec čekal dlouho, ale hned se dočkal gólu

Přitom Mejdr musel po svém únorovém příchodu do Hradce na premiérový druholigový zápas čekat několik měsíců. Nezvykle dlouhá doba měla dva důvody: jednak přerušení soutěže kvůli pandemii koronaviru hned po prvním jarním kole, jednak karetní trest, který si nyní pětadvacetiletý fotbalista přinesl ze svého předcházejícího angažmá.

„Čekal jsem opravdu dlouho kvůli červené kartě, kterou jsem si přitáhl ze Sokolova. Ale zase jsem nemusel čekat dlouho na první gól,“ říká s potěšením fotbalista, který si ve druhé půli zápase ve Varnsdorfu naběhl do pokutového území a pak poslal do branky míč, jenž se k němu po centru dostal.



„Vypadalo to, že ta akce trvala poměrně dlouho, ale nebylo to tak. Předcházela tomu trochu šavlovačka na opačné straně, bylo docela dost času se dostat dopředu a najednou míč vyplul přede mne. A s pořádnou dávkou štěstí to vyšlo,“ popisuje obránce, jak se dostal až do bezprostřední blízkosti soupeřovy branky.

Hradec ve Varnsdorfu prošel náročným utkání. Tradičně nepříjemný byl soupeř, na druhou ligu přece jen netypické prostředí a do toho vznikla nepříjemnost na začátku druhé půle, kdy byl po dvou žlutých kartách vyloučen záložník Jukl. „Bylo to potom hlavně náročné na psychiku. Předtím jsme zápas měli ve svých rukách, ale červenou kartou se poměry změnily. Museli jsme začít bránit a čekat, ale povedlo se to,“ pokračuje odchovanec pražské Sparty, který v Sokolově v minulých třech sezonách odehrál 90 zápasů a vstřelil v nich tři góly, těžkou cestu za vítězstvím na severu Čech.



Zápas přišel po téměř tříměsíční neplánované druholigové pauze, když před ní předcházela podobně dlouhá plánovaná zimní. „Tak dlouhá doba vliv měla, ale podle mě spíš z pozitivní stránky. Z toho pohledu, že předcházející dřina nebyla k ničemu,“ konstatuje Mejdr.