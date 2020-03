Laštůvka po debaklu na Spartě: Vypadali jsme divně, dostali jsme facku

Snad by i z brány raději utekl. Když ve druhé půli dostával jeden gól za druhým, muselo to pro něj být hodně nepříjemné.

„K tomu jsem při prvním gólu trochu zaspal. Podíval jsem se do světel, míč se mi ztratil a já zůstal na čáře. Možná jsem mohl vyběhnout. Ten první gól Spartě pomohl,“ litoval Laštůvka.

I druhý gól dostal po centru do malého vápna. .

„Nechci takhle krátce po zápase hodnotit jednotlivce, ještě jsem to neviděl. Každopádně Honza ještě plno gólů chytil,“ poznamenal ostravský kouč Luboš Kozel.

Baník, na jaře společně s Plzní nejvíc vychvalovaný tým v Česku.

Sparta, suverénně nejvíc kritizovaná.

„Výsledek hovoří za všechno. Sparta mohla vyhrát víc než pět nula,“ říkal smířlivým tónem kouč Kozel.

„Hráčům jsem říkal, že Sparta má výborné individuality, ale ještě nejsou týmem. Ale že je to jen otázka času. Že největším soupeřem jsou oni sami sobě,“ přemítal ostravský kouč.

A proto svému mužstvu zdůrazňoval, že hodně záleží na začátku utkání. „Dvacet minut to bylo vyrovnané, na sparťanech bylo vidět, že po tom všem nejsou v pohodě. Jenže my jsme nebyli odvážní, jak by bylo zapotřebí,“ litoval Kozel.

„Musíme si přiznat, že na některé hráče to tady dolehlo, psychicky to nezvládli. Jak dala Sparta gól, byla lepší. Když jsme po přestávce dostali druhý a třetí, bylo hotovo. Už jsem pomalu přemýšlel nad dalším utkáním. Naprosto zasloužené vítězství Sparty.“

Pro Baník byl zápas na Spartě krutým vystřízlivněním po nadějném startu do jara. Ligové výhra na Slovácku a v Českých Budějovicích nad konkurenty o elitní šestku. Remíza po solidním výkonu s třetím Jabloncem.

A na Letné bum. Zrovna proti svému největšímu rivalovi.

„Přitom začátek od nás špatný nebyl, ale po první brance jsme dělali chyby. Pak přišlo vyloučení, penalta, třetí gól a bylo hotovo. Už to bylo strašně těžké.“

První prohra pod Kozlem, který tým převzal v lednu.

„Každá porážka je někdy zapotřebí. Ukázalo se, že máme pořád hodně práce před sebou. Že to někteří hráči ještě nezvládají. Za mě dobře, že nás to potkalo v poháru a ne v lize,“ zdůraznil Kozel.

„Mrzí mě to. Musíme si to rozebrat, náš výkon nebyl dobrý. Působili jsme na hřišti divně. Dostali jsme facku, musíme si sednout na zadek a zase pracovat, abychom se v lize udrželi na špici,“ doplnil Laštůvka.