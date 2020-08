Šel jsem tam naslepo, řekl hradecký střelec Král o vítězném gólu proti Vlašimi

Podobným způsobem už rozhodl duel 28. kola minulého ročníku proti Ústí nad Labem. Tehdy byl přitom bezbrankový výsledek ještě mnohem blíž -zatímco Vlašimi vstřelil Jan Král gól šest minut před koncem, proti Ústí se mu to v červenci podařilo v minutě předposlední.

„Tohle je úkol nás obránců chodit při standardních situací před branku soupeře, asi i proto se to teď povedlo,“ řekl jednadvacetiletý hradecký stoper, kterého 193 centimetrů výšky k podobným úkolům přímo předurčují.

Ovšem zatímco zmíněný duel proti Ústí opravdu Král rozhodl hlavou, tentokrát se k němu dopracoval dobrou orientací v pokutovém území soupeře. Po rohovém kopu se totiž míč ocitl v dost nepřehledné skrumáži, kde si ho Král našel.

„Šel jsem tam vlastně naslepo a věřil jsem, že by se to ke mně mohlo odrazit. Stalo se tak a já jsem míč ve skluzu dorazil do branky,“ popsal rozhodující okamžiky nejen po zmíněném rohovém kopu, ale celého zápasu, v němž se Hradec dlouho marně snažil dobýt soupeřovu branku.

Podle Krále byl vítězný gól spravedlivým vyústěním průběhu utkání, do kterého Hradec vstoupil velmi dobře. Pak se sice trochu ve své aktivitě zadrhl, ale po přestávce byl na hřišti většinou opět dominantní.

„Celý zápas jsme byli lepší, měli jsme i víc šancí, ale je třeba přiznat, že také Vlašim měla některé a že z brejků hrozila,“ komentoval hradecký obránce průběh zápasu,

Že nakonec i přes řadu šancí, které si hradecký tým vypracoval ze hry, rozhodla standardní situace, Krále nepřekvapilo: „Měli jsme jich tentokrát hodně a myslím si, že byly i dost nebezpečně.“

Hradec se díky jedné z nich dostal do vedení a zdálo se, že soupeř už nebude mít sílu jeho vítězství zvrátit. Jenomže v poslední minutě všem hráčům i příznivcům Hradce proběhl mráz po zádech - střela hostujícího Bredy totiž nádherně mířila do horního rohu domácí branky. Naštěstí se ale zastavila na břevnu a poté se odrazila, byť jen těsně, do hřiště.

„Musím přiznat, že nám dost zatrnulo. Pak jsme si s klukama říkali, že jak jsme předtím moc štěstí v zápase neměli, tak v téhle chvíli se k nám přiklonilo,“ netajil střelec vítězné branky v hradecké premiéře.