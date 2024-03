Dnes bych se prosadil dřív. Koller vzpomíná na slavný rozhovor i dětství

Sám při vyprávění mnohokrát zmínil, že mládí na vesnici ho zocelilo a několikrát mu pomohlo. Díky své povaze také dobře zvládal slávu a tlak veřejnosti či fanoušků. „Člověk si na to zvykne, ale je třeba si to srovnat v hlavě. Ale třeba při angažmá v Belgii to byl až trochu extrém, že musel zasáhnout i klub, abych měl trochu klidu,“ přiznává.

Zkušenosti z dětských let ho přivedly i k jednomu slavnému momentu. Při ligovém šlágru jeho Borussie Dortmund s Bayernem Mnichov šel do branky. Gólman Jens Lehmann byl totiž v 66. minutě vyloučen, a protože už měl tým vystřídáno, dvoumetrový útočník oblékl rukavice. A vedl si skvěle, pochytal řadu šancí a gól nedostal. „Patří to mezi historické momenty německé bundesligy. Byl to trochu extrém. Ale na vesnici jsme zkoušeli všechny sporty a chodil jsem i do branky,“ vypráví.

Jinak však na hřišti trápil hlavně obrany a gólmany soupeřů. Branek dal v kariéře stovky, těžko vybrat ty nejdůležitější. Některé památné má ale Koller stále před očima. Řadí se mezi ně i ty reprezentační. V dresu národního týmu jich nasázel 55, nikdo v historii jich nedal víc.

„Snad se dožiju toho, že mě někdo překoná. Ale v nejbližší době to moc nevidím. Věřil jsem Patriku Schickovi, ale ten už má dva roky zdravotní problémy, a tak přišel o hodně gólů,“ přemítá.

Reprezentaci bral urostlý útočník vždy jako čest a nikdy ji neodmítl. Úspěchy s národním týmem řadí na stejnou úroveň jako ty klubové. Nicméně jeden turnaj je pro něj nezapomenutelným. „Při Euru 2004 byla naše generace na vrcholu, všichni jsme zůstali zdraví a v plné formě. Byl to nejlepší tým, ve kterém jsem hrál,“ komentuje šampionát, kde Češi brali bronzové medaile po prohře 0:1 v prodloužení v semifinále s Řeckem.

Od památného turnaje letos uplyne dvacet let a evropský šampionát se bude hrát znovu i s českým týmem. „Postup ze skupiny je jasný cíl. Portugalsko je favorit, ale můžeme ho potrápit a zbylé dva týmy porazit. Mám obavy, že nyní moc nehrají naši hráči v cizině, což otevírá prostor pro ty z české ligy. Je dobře, že se daří Spartě, Slavii i Plzni v evropských soutěžích. Snad budou hrát klíčoví hráči pravidelně, zůstanou zdraví a povede se udělat úspěch,“ přeje si.

Jeho příběh je inspirující

Koller je zvědavý, jak se týmu bude dařit pod novým trenérem Ivanem Haškem. „Je to novinka v naší historii a zároveň motivace pro hráče, kteří nedostávali tolik šancí. Jak znám Ivana Haška, tak s hráči umí komunikovat a dostat je na svoji stranu,“ přidává.

Na šampionát se bývalý útočník těší. Bude ho sledovat jako fanoušek či televizní expert, čemuž se v poslední době věnuje. Letí to, od konce jeho kariéry uplynulo už třináct let. „Už se snažím moc nevzpomínat. Je to pravěk,“ usměje se.

I nedávný film o klukovi ze Smetanovy Lhoty mu však kariéru i začátky připomněl. „Natáčel se dva roky a znovu se mi vybavily momenty, které třeba ani nebyly jednoduché. Měl jsem v životě štěstí a využil šanci, kterou jsem dostal,“ uvědomuje si. Jeho příběh je inspirativní pro řadu mladých fotbalistů, kteří začínají i třeba v malých obcích. „Může to pro ně být motivace. Je třeba jít si za svým snem,“ zdůrazňuje.

Těžko srovnávat, ale sám Koller je přesvědčený, že kdyby začínal s fotbalem v dnešní době, prorazil by dříve. „Už v mládeži bych byl ve větším klubu, což by mi jistě pomohlo. Dnes je reálnější než dřív, že někdo vyletí. Skauti jezdí po celém světě, všechno se natáčí a sdílí na internetu. Když někdo něco umí, tak to nikomu neunikne,“ myslí si.

Jan Koller chytá penaltu jednomu z účastníků Livesport fotbalové školy Petra Čecha.

Nejlepší střelec české fotbalové reprezentace s úsměvem vzpomíná na roky, kdy vůbec netušil, že bude strašit obrany nejlepších klubů světa. „Jak jsem byl velký, tak na mě viseli dva tři soupeři, a stejně mi nemohli vzít míč. Tehdy pro nás byl zážitek, když jsme si mohli třeba při školním turnaji zahrát v Písku. Už je to všechno dávno,“ ví.

Obrovitý fotbalista si užívá život po kariéře. Po návratu z Francie do Čech se s partnerkou starají o roubenku na Písecku a také často sportuje. Kromě fotbalu chodí chytat florbal. „Chtěl jsem jít do branky i v hokeji, už jsem měl koupenou i výstroj, ale nesehnal jsem tak velké brusle. Patnáctky pro gólmany nemají,“ uvádí.

Věnuje se i padelu, stále oblíbenějšímu sportu mezi tenisem a squashem. A občas si chodí zahrát i fotbalový okresní přebor ve Smetanově Lhotě. „Každým rokem je to horší a horší. Občas si říkám, jestli to mám ještě zapotřebí. Ale pár zápasů zvládnu, máme dobrou partu. Hraji na různých postech, i do branky občas jdu. Rád pomůžu, když mám trochu času. S klukama pak s chutí zajdu na pivo,“ potvrzuje.

Jan Koller se hrdě hlásí k tomu, že je Jihočech, a má k regionu vztah. Naopak rád by se zbavil svého slavného rozhovoru, kdy ho reportér volal k mikrofonu hláškou: Honzo, Honzo, pojďte k nám. „Nesu si to s sebou celý život, už se toho asi nezbavím. Kamarádi to neříkají, spíš cizí lidi si chtějí udělat srandu. Už je to docela ohrané, ale beru to s úsměvem,“ uzavírá.