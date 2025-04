Vážné zranění v poháru, po faulu Frydrycha má Kliment nejspíš zlomenou nohu

Převzal míč na polovině hřiště, vyhnul se napadajícímu obránci, který ho nestíhal. Proto se Frydrych snažil situaci zachránit skluzem, jenže zároveň přisedl Klimentovu levou nohu. Jedenatřicetiletý útočník křičel bolestí, podle reakcí spoluhráčů bylo poznat, že jde o vážně zranění.

Frydrych nešel do souboje s velkou intenzitou, nezvedl podrážku, byl to spíš nešťastný zákrok. Ale tím, že šel do skluzu, tak riskoval. A jeho faul má hrozivé následky, proto červená karta.

Když sudí Černý zhlédl situaci na monitoru a Frydrycha vyloučil, těžce to nesla ostravská lavička. Trenér Pavel Hapal i vedoucí Tomáš Bernady si zlost vylévali na čtvrtém rozhodčím Vítu Zaoralovi.

Zmíněný moment a následný trest vnesl do utkání nervozitu. Přesto Baník šel do vedení, když v 24. minutě Rigo na levé straně snadno obešel Hadaše a krásnou přihrávkou na malém vápně našel skórujícího Šína. Hosté vyrovnali v nastavení první půle, kdy se po kličce na hranici vápně prosadil střelou levačkou pod břevno Zorvan. V úvodu druhého poločasu otočil skóre Dolžnikov. Vzápětí však vyrovnává Rigo.

Druhý poločas můžete sledovat v online reportáži.

Kliment je se s osmnácti góly nejlepším střelcem ligy, ale další v letošním ročníku už pravděpodobně nepřidá. Přitom odehrál jen 21 ligových zápasů, protože v závěru podzimu a na začátku jara léčil zranění v oblasti kotníku. Ale rychle se dostal do formy.

Sigmu svými góly dotáhl do elitní šestky i semifinále poháru, když rozhodl čtvrtfinále na Slavii (1:0).