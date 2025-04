Místo atraktivního angažmá obavy. Ohrozí Klimentův přestup zranění?

Další zásahy v této sezoně už ale nepřidá. V úterním zápase s Baníkem Ostrava v semifinále MOL Cupu si po zákroku ostravského Frydrycha ošklivě zranil kotník.

„Byl odvezený do nemocnice, nejméně má zlomenou lýtkovou kost a uvidíme, jestli tam nebude i něco dalšího,“ smutnil trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Mám z toho sevřený žaludek. Klimič je skvělý kluk, na hřišti i v kabině. Když se na to dívám v opakovaném záběru, je to šílenost,“ žehral obránce Sigmy Jakub Pokorný v poločasovém studiu na stanici Oneplay. I on nehraje kvůli poraněnému kotníku.

Jan Kliment na nosítkách si v bolestech zakrývá oči.

Ironií je, že si Kliment poranil kotník už na podzim. Hrozilo, že kvůli tomu promešká zbytek sezony. Jenže se dal do kupy s předstihem a v jarní části Chance Ligy znovu pokračoval ve skvělé fazoně. Forma jej vynesla až do národního týmu, kde se i jednou gólově prosadil v kvalifikačním zápase s Gibraltarem. Čtyři branky přidal také v Českém poháru.

Není tedy divu, že se po znovuzrozeném útočníkovi, jenž přitom minulou sezonu paběrkoval v Plzni, dívají větší ryby z české ligy. A to i navzdory pokročilejšímu věku a faktu, že na Andrově stadionu má smlouvu do konce příští sezony.

„Když se podíváte na jeho pohybovou kulturu, jak ladně běhá, jakou má na svůj věk rychlost... Myslím, že tohle není žádný problém. Naopak má zkušenost, vyzrálost, ví jak řešit situace zejména v oblasti pokutového puntíku, to je strašně ceněné. Jsem rád, že pomohl týmu, kde bude jeho budoucnost, je otázka. Pokud někdo takhle dává góly, věk není žádná zábrana,“ komentoval ruch kolem superstar Janotka.

Podle neoficiálních informací má zájem pražská Slavia. „Neočekávám nabídky, ty už totiž jsou dávno na stole,“ přiznal Janotka. „Je naprosto logické, že pokud z regionálního klubu vyplave střelec s takovým počtem gólů, které navíc střílí na všech frontách, objeví se na radaru hodně klubů. Je mi to jasné a nejsem naivní. Navíc se obecně útočníci a extra střelci shánějí těžce,“ poznamenal Janotka.

V součtu Kliment stihl 23 branek ve 29 soutěžních zápasech za letošní sezonu. To je fantastická bilance. „Je to nejlepší útočník ligy. Táhl nás celou sezonu, Klimič dává bodové góly. Nejsou to branky na 4:1, 3:0 nebo 1:3. Díky němu jsme tam kde jsme. To, že jsme šestí v lize je z osmdesáti procent zásluhou Zorvana s Klimentem,“ chválil šutéra i spoluhráč Lukáš Juliš.

A s pochvalou přišel i trenér české reprezentace Ivan Hašek. „I na tréninku je vidět, že má formu. V Olomouci se srovnal díky zápasovému rytmu, je to střelec, kterého každý tým potřebuje. Góly dává levou, pravou, hlavou, jakkoli. Je to komplexní a hlavně produktivní hráč.“

Sehnat náhradu bude nemožné

Přijde si ovšem movitější klub pro hráče, který má zlomenou nohu? „Pokud ano, je na nás, abychom si s tím poradili. Dokud tady je, bude hájit naše barvy a bojovat za Sigmu. Aktuálně to pro nás není téma, soustředíme se na závěr sezony,“ povídal Janotka ještě před utkáním s Baníkem.

„Pak je to otázka nabídky jak pro hráče, tak pro klub, jako jsme my. Jestli tomu dokážeme odolat, nebo ne. Jestli seženeme náhradu, což asi po tak povedené sezoně ani nepůjde. V ten moment si musíme dát pro a proti, ale je jasné, udržet Honzu Klimenta po tak skvělé sezoně, nebude vůbec jednoduché,“ vycítil trenér.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Spartě

Janotka už plánoval, jak Kliment bude střílet góly těm nejlepším v lize. V tabulce střelců vede útočník Olomouce stále o šest gólů před karvinským Vechetou.

I kdyby jej ani on nebo baníkovec Ewerton nedohnal, i tak půjde v Klimentově případě o velmi trpký závěr sezony. Do Sigmy přišel v létě z Plzně, kde se nepohodl s koučem Koubkem. Mnozí fandové Sigmy spílali vedení klubu, že přivedlo často zraněného třicátníka.

Kliment ale všechny pochyby rozmetal. Teď je ovšem prioritou zdraví, než myšlenky na prestižnější angažmá. Sigma má navíc zraněné i další útočníky Muritalu s Fialou. Po půl roce však pomalu vrací forvard Juliš.

Kde začne Kliment v příští sezoně? A stihne vůbec její začátek?