Děsivá zkušenost i ponaučení. Trenér Vyškova Kameník se trápil na tribuně

Z ptačí perspektivy kouč jednoho z favoritů soutěže v bezmocných emocích sledoval, jak jeho celek poráží Líšeň dvěma góly ze závěrečné fáze duelu 2:0. Tříbodový lup upevnil Vyškovu 3. místo v tabulce.

„Nesl jsem to velmi špatně,“ přiznal Kameník vzdor výhře, k níž hosty nasměrovala pevná defenziva a dvě standardní situace. I když Vyškov v závěru vcelku neohroženě kráčel k vítězství, jeho trenér ve vyhnanství do posledních vteřin nastaveného času trpěl, lomil rukama, na malém prostoru chodil tam a zpět jako lev v kleci a každou situaci na hřišti si pro sebe komentoval.

Přestože měl Kameník na stolku vedle sebe odložený i mobilní telefon, musel si všechny svoje názory na zápas, hraný daleko pod sebou, nechávat pro sebe. Několikrát se jeho úpění nad některou z herních situací rozlehlo nad tribunou. Byl tak divákem nejen neobvyklým, ale také nejemotivněji reagujícím.

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje z tribuny duel v Líšni.

„Nemohl jsem na hráče zavolat, dát jim pokyn. Všichni jsme nahraditelní, mám kvalitní realizační tým, zkušené asistenty. Věděl jsem, že po této stránce nebude sebemenší problém. Přesto to na mě celé působilo děsivě,“ líčil na tiskové konferenci psychicky vyždímaný trenér.

Svoje pravomoce pro derby předal asistentovi Richardu Dostálkovi, ostřílenému ze zápasů Zbrojovky Brno v první lize. Pro toho se navíc jednalo o pikantní návrat na stadion, na němž dřív působil.

Nejen proto byl právě Dostálek pro Kameníka jasnou volbou při určování náhradního kouče. „Bob Kafka (další z asistentů) je u nás jenom na částečný úvazek. „Ríša je s námi od pondělí do pátku, připravuje se celou dobu s námi, všechno jsme konzultovali,“ vysvětlil Kameník.

Sběratelé karet

Vyškovští trenéři jsou celkově zdatnými sběrateli žlutých karet, za 13 podzimních kol jich dostali už jedenáct. Rekordmanem je v tomto ohledu kondiční kouč Tomáš Josl, napomínaný už pětkrát. Bez žluté karty absolvovala vyškovská lavička v této sezoně jen pět kol.

Sobotní zápas v Líšni byl jedním z nich. Nahrál tomu i průběh duelu, na derby až příliš poklidný. „Od nás tam nebyla vášeň, jiskra. Až takové derby to nebylo. Chyběl nám drajv, touha jít si za výhrou. Mně se ten zápas moc nelíbil,“ připustil Milan Valachovič, trenér domácích.

Tím, komu nezáživný duel přinesl opravdové drama, tak byl nakonec hlavně jeho protějšek Kameník. „I kdybychom tady hráli se Spartou nebo s týmem z 1. A třídy, prožíval bych to stejně. Každý trenér má rád svůj tým, bojuje za něho, chce s ním být. Když pak nesmí ani do šatny, je to, jako když mu něco vezmou. Pro mě je to hořká pilulka a rozhodně i ponaučení,“ vyložil Kameník.