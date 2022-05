Trpělivost, vyzývá trenér Kameník. Jihlavským mladým věří

„Hodnocení sezony je dvojí. Zaprvé částečná nespokojenost s bodovým ziskem, který mohl být vyšší,“ připouští Kameník. „Na druhé straně se nám povedlo naplnit představy toho, jakým směrem bychom se chtěli ubírat, jak bychom chtěli hrát a které hráče bychom chtěli do týmu zapracovat. S tím můžeme být spokojení a máme na co navázat.“

Faktem je, že se v jarní části druhé nejvyšší soutěže chtěla Vysočina prát o umístění na barážových příčkách. To se však mladému jihlavskému týmu nepovedlo.

„Nepovedlo se nám to z několika důvodů. Utekly nám zápasy, které jsme měli zvládnout - zejména doma. Ať už to bylo s Chrudimí, nebo s Třincem. Nedokázali jsme se v ofenzivě prosadit natolik, abychom ty duely zvládli na plný počet bodů,“ mrzí Kameníka.

„Koncovku zápasu jsme nezvládli ani v Táborsku, kde jsme sahali po třech bodech,“ zmiňuje další nevydařené utkání. „To byly takové drobné detaily, které se nastřádaly. Na konci, když jsme to spočítaly, nám k baráži chybělo devět bodů. Z tohoto pohledu prostě spokojení být nemůžeme.“

Přesto si trenér všiml, že jeho tým předváděl dobré výkony. „Během roku jsme udělali veliký progres. Herně jsme se zvedli, začali jsme být hodně fotbalovým týmem,“ je přesvědčený Kameník. „Soupeři, se kterými jsme hráli, přizpůsobovali taktiku spíš nám než my jim. A to je pro nás určité vysvědčení.“

Cílem je udržet hráčský kádr pohromadě

Pozitivním aspektem je také vývoj jednotlivých hráčů. „Dva z nich jsme dokázali dostat do ligy,“ zmiňuje přestupy Karla Pojezného do Ostravy a Adama Rittera, který v létě zamíří do Jablonce. „A další hráče z naší akademie zapracovat do sestavy. Ať to byl Honza Vítek, Tomáš Franěk, nebo Lukáš Fila.“

Otázkou zůstává, jakou cestou se Jihlava vydá v dalších měsících. „Pokud budeme trpělivě pokračovat v naší práci a mladé hráče, které máme, budeme dál dobře rozvíjet, tak můžeme být o kousek dál, směřovat výš,“ věří Kameník.

Podle jihlavského kouče je nyní potřeba, aby se kádr přes letní přestávku příliš nezměnil. „Přál bych si, aby tým zůstal co nejvíce pohromadě,“ říká Kameník.

Jenže právě to může být problém. Už během jarní části odešel zkušený záložník Tijani Belaid, na dalších smlouvách se Jihlava nedohodla ani s brankářem Luďkem Vejmolou a útočníkem Luisem Arroyou.

Jenže to nemusí být vše. Hostování končí stoperské dvojici Tomáš Vlček (Slavia Praha) - Dávid Krčík (Liptovský Mikuláš).

„O těchto dvou hráčích se v tuto chvíli vedou jednání a diskuse. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby u nás pokračovali,“ má jasno Kameník. „Nějakou práci už jsme s nimi udělali. A pokud by oba odešli, tak začínáme obranu a stoperskou dvojici budovat prakticky od nuly. Což pro nás není úplně komfortní a příjemné.“

Zatím nejasná je situace ohledně krajního obránce Matyáše Písačky, který do Jihlavy přišel v zimě z Ústí nad Labem. Také jemu totiž končí stávající kontrakt.

„S Matyášem je ta situace specifická, protože toho během jarní části moc neodehrál. Limitovaly ho obdržené karty a zranění,“ zmiňuje Kameník, že Písačka zasáhl pouze do pěti duelů, v nichž nasbíral necelých 200 minut. „Nemohl tak úplně prokázat svoji kvalitu. Proto jsme domluvení, že bychom s ním chtěli zahájit přípravu. A během ní bude prostor se rozhodnout, jestli u nás bude, nebo ne.“

Posílení? Hledá se útočník

V těchto dnech mají jihlavští fotbalisté dovolenou, letní příprava jim začne za dva týdny, v pondělí 13. června. „Hráči mají individuální plány, aby do přípravy nešli úplně nepřipravení,“ upřesnil Kameník.

Jihlavský trenér zatím neví, jaké nové tváře bude mít k dispozici. „Je to v procesu. Řekl bych, že je to každodenní proces komunikace s Lukášem Vaculíkem,“ zmiňuje Kameník sportovního ředitele FC Vysočina. „Jsou tam věci, které jsou otevřené a které se dotahují. Konkretní v tuto chvíli být nemohu ani nechci. Protože je to v procesu, tak abych to nezakřikl, nebo nedal nepravdivou informaci.“

Postem, který Vysočinu pálí, je útočník. „Vedle dvou mladých talentovaných hráčů, Justina Wilsona a Mame Talla, v útoku nastupoval Lukáš Zoubele, se kterým bychom chtěli pokračovat dál,“ připomíná Kameník. „Zároveň se díváme dále, chtěli bychom jednoho útočníka přivést.“

Zatímco hráčský kádr se dočká změn, realizační tým by měl zůstat stejný. „Myslím si, že rok je pro trenéra krátká doba, aby prokázal svoje schopnosti a aby s týmem mohl pracovat,“ tvrdí Kameník, který chce v Jihlavě pokračovat. „Na práci se těším, jsem rád, že můžu v Jihlavě pracovat. Protože jsou tady vytvořené optimální podmínky, včetně infrastruktury.“

Navíc v Jihlavě zůstávají postupové ambice. Šéf klubu Lukáš Vaculík by se do nejvyšší soutěže rád vrátil během příštích dvou sezon. „Myslím, že horizont dvou let je určitě dobrý. Tým je dobrý, drží při sobě, atmosféra je dobrá, kabina funguje,“ je přesvědčený Kameník.

„Žádný soupeř nás letos vyloženě nepřehrál, nedostal nás do pozice nějakých outsiderů. Ve všech zápasech jsme byli vyrovnaným, ne-li lepším týmem. A i když se druhá liga příchodem nových týmů obmění, soupeř z první ligy bude velká konkurence, směřuje nás to k tomu hrát o nejvyšší cíle,“ dodal.