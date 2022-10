Jihlavský kouč Kameník po debaklu: Hráči si musí sáhnout do svědomí

„Hráči si musí sáhnout trochu do svědomí a v mnoha ohledech přidat. Je to o jejich psychickém rozpoložení a přístupu ke každé vteřině utkání,“ pustil se do hodnocení další porážky hlavní kouč FC Vysočina Jan Kameník.

Zatímco v úvodních šesti duelech nové sezony byli jeho svěřenci střelecky produktivní, dokázali nastřílet soupeřům 12 gólů, v dalších čtyřech se prosadili pouze jednou.

„My na střelbě a zakončení musíme stále trpělivě pracovat. Je potřeba, aby hráči byli v koncovce nejen přesnější, ale i více koncentrovaní, hladovější, důraznější. A také si musí lépe hledat prostor ve vápně, abychom se ke koncovce vůbec dostali,“ nastínil plán.

Pořádně zabrat však musí fotbalisté FC Vysočina i v defenzivě, protože deset inkasovaných gólů ve čtyřech utkáních je hodně mizerná vizitka.

„Ano, rozhodně máme i v této oblasti na čem pracovat,“ souhlasně pokyvoval hlavou Kameník. „Musíme přidat na součinnosti při týmovém bránění i na osobní zodpovědnosti v klíčových situacích. Není možné, abychom propadli v situaci, na niž se před utkáním připravujeme. A nelze stále kupit individuální chyby,“ dodal.

V pátek doma Jihlava hostí v dalším kole Prostějov.