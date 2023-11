Vyškovský kouč Kameník: Musíme být pokorní, tým na postup ještě nemáme

Zatímco na bilanci z mačů s elitní konkurencí si stěžovat nemůžou, v „tuctových“ zápasech už leckdy nečekaně ztráceli. Přestože druhou nejvyšší soutěž vedou o čtyři body, spatřují ve Vyškově ještě relativně dost prostoru pro zlepšení.

„S top týmy jsme předvedli ty nejlepší výkony a ukázalo se, že tým je odolný. My to musíme ještě vyladit proti těm v uvozovkách slabším, které zalezou a musíme je dobývat. To musíme zlepšit, jinak je tým super postavený,“ pronesl vyškovský brankář Jan Stejskal po sobotní domácí výhře 2:0 nad Duklou. Byť vítězové nebyli tak dominantní jako například při vítězství v Brně a Dukla je dokázala v mezihře potrápit, v koncovce si cizinecká legie ve vyškovských dresech poradila dostatečně.

„Terén byl těžký, měkký, uzpůsobili jsme tomu taktiku, která vyšla. Na Zbrojovce bylo hřiště fantasticky připravené, to se hned hraje jinak,“ vysvětloval Stejskal rozdíly v projevu lídra soutěže během podzimu.

Vyškovský kouč Jan Kameník přiznal, že získaných bodů by si dovedl představit i víc než současných čtyřiatřicet. „To jednoznačně. Na druhou stranu musíme být pokorní. Není snadné vyhrát zápas ve druhé lize,“ řekl.

Do jara by rád šel s posíleným kádrem. Ten, který vedl v první části sezony, podle něho ještě postup negarantuje. „Tým na postup ještě nemáme. Jsme na dobré cestě, ale ještě tam nejsme úplně. Chtěli bychom zdvojené posty, víc možností pomoct si střídáním, celkové zkvalitnění. Teď jsme to táhli v sedmnácti hráčích, to je nesmírně náročné. Příchody budou,“ očekává Kameník. Ví, že boj o postup se od jeho celku už čeká. „Není za co se skrývat,“ uvědomuje si.