I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

V akademii královéhradeckého klubu fotbalově vyrostl, současný trenér Teplic Zdenko Frťala si jej vytáhl do tréninku s áčkem a v 19 letech mu dopřál debut, který je zároveň jeho jediným startem za první tým Východočechů. Kromě prostějovsko-hradeckého spojení má 27letý fotbalista ještě jednu nevšednost. Už od narození mu chybí část levé ruky.
Ani to mu ovšem nezabránilo ve snu stát se profesionálem.
„Vycítíte, když třeba kluby otočí, couvnou a nechtějí vás právě kvůli tomu. Možná proto některé věci či přestupy nedopadly. Ale já jsem člověk, který je nastavený pořád pozitivně. Nikomu to nezazlívám.“