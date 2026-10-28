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I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

Václav Havlíček

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Jan Kadlec (nahoře) slaví gól se spoluhráči z Prostějova. | foto: 1. SK Prostějov

Lidstvo sotva poznalo herní konzoli playstation, Michael Jackson koncertoval v Praze, Jaromír Jágr válel se svým typickým účesem za Pittsburgh Penguins. V roce 1995 se také fotbalový Prostějov naposledy ukázal v osmifinále Českého poháru. Po dlouhé době si stejnou fázi soutěže zahraje ve středu – druholigový celek z Hané přivítá od 12.30 ligový Hradec Králové. U velkého klání nebude chybět ani obránce Prostějova Jan Kadlec.

V akademii královéhradeckého klubu fotbalově vyrostl, současný trenér Teplic Zdenko Frťala si jej vytáhl do tréninku s áčkem a v 19 letech mu dopřál debut, který je zároveň jeho jediným startem za první tým Východočechů. Kromě prostějovsko-hradeckého spojení má 27letý fotbalista ještě jednu nevšednost. Už od narození mu chybí část levé ruky.

Ani to mu ovšem nezabránilo ve snu stát se profesionálem.

„Vycítíte, když třeba kluby otočí, couvnou a nechtějí vás právě kvůli tomu. Možná proto některé věci či přestupy nedopadly. Ale já jsem člověk, který je nastavený pořád pozitivně. Nikomu to nezazlívám.“

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