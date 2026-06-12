Je napřed, já v jeho věku ještě nechytal. Hanuš žije i synovou kariérou

V prvoligovém klubu FK Jablonec uzavřel Hanuš už osmou sezonu v řadě a zažívá v něm nejlepší roky své kariéry. Před závěrečným utkáním minulého ročníku, kterým bylo domácí derby s Libercem, navíc převzal unikátní sako a vstoupil do Klubu legend Chance Ligy, do kterého patří hráči s minimálně třemi sty starty v nejvyšší soutěži. Hanuš jich má 302 a vychytal v nich už 76 nul.
Když se nevěnuje své „práci“ v ligovém klubu, doprovází svého syna Jonáše na zápasech a monitoruje jeho pokroky mezi tyčemi. Naposledy pozoroval Jan Hanuš svého nástupce v akci na finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu v Hlučíně, kde jablonečtí žáčci zamířili v kategorii U9 po základní části do Stříbrné skupiny a v konečném pořadí na největší akci mládežnického fotbalu v Česku obsadili 14. místo.
„Na Planeo Cupu jsme byli už podruhé a musím říct, že se mi to strašně líbí. Ta atmosféra je pro kluky super a já si to užívám,“ popsal 38letý Jan Hanuš.
Svého syna v brance pochopitelně pozorně sleduje a jeho výkony prožívá. „Snažím se mu spíš nechávat volnost, ale když vidím něco, co je důležité říct, tak mu to samozřejmě řeknu. Přiznám, že mě strašně baví ho pozorovat z brankářského hlediska, když chytá a co všechno má a umí. Já jsem v jeho věku ještě ani nechytal, takže to beru tak, že je napřed. Věřím, že to má všechno před sebou a ty věci, které já jsem třeba dělal špatně, se mu snažím vysvětlovat, aby ho to posunulo a abych mu i nějakým způsobem ušetřil čas. Věřím, že mu to pomůže. A uvidíme,“ míní Hanuš starší.
Gólman Jablonce číslo jedna přiznal, že když s manželkou čekali potomka, tak tušil, že bude po něm. „Když mi to žena oznámila, tak jsem měl pocitově takový vjem, že to bude kluk, že bude brankářem a že bude větší než já. Takže jsem o tom trochu snil a splnilo se to. Jonáš chytá od nějakých pěti let, ale střídal to ještě s hraním, protože jsem mu říkal, že u brankářů je důležité, aby hráli hodně nohama. Tak se snaží hrát i v poli, ale má rád chytání, takže si myslím, že v brance zůstane.“
I Jan Hanuš by si jako každý táta přál, aby to jeho syn dotáhl v kariéře co nejdál a byl ještě lepší než on, ale není to pro něho v tuto chvíli to zásadní.
„Kariéru úplně nepreferuji, budu rád, když ho fotbal bude bavit a když se bude posouvat. Nechám to na něm, protože vím, že u dětí je hrozně důležité, aby to šlo z nich,“ tvrdí prvoligový gólman. „Když se mu řekne spousta věcí, tak je pak do toho jakoby nucený. Vím, že má fotbal rád, to je základ, ale těch úskalí je hodně. Když se něco povede, tak budu nadšený, ale nelpím na tom. Jak už jsem řekl, hlavní je, aby ho to, co dělá, opravdu bavilo.“