Fortelný trefil olomoucký postup, na Žižkově si to favorit dělal dramatické

„S velkou dávkou štěstí jsme výsledek ubránili. Zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ oddechl si trenér Václav Jílek.

V osmifinále by měli Hanáci přivítat Plzeň, pokud uspěje ve čtvrtek na hřišti divizních Mariánských Lázní. Jílek se musel také v Praze obejít bez ofenzivních opor a marodka ještě nabobtnala. Zranění jsou Zmrzlý, Růsek, Sláma, Digaňa, Trefil, Juliš a Vodháněl.

„Digaňa by chytal, ale měl problémy po utkání s Boleslaví,“ litoval Jílek. „Ale všichni až na Růska by měli být po reprezentační pauze v pořádku.“

Mezi tyče tak vrátil kritizovaného Macíka. „Působil jistě až na tu jednu chybu. Není v jednoduché situaci, musíme si pomoct navzájem,“ řekl Jílek.

Macík dlouho jen přihlížel počínání spoluhráčů před druhou brankou, kteří nemohli dostat míč do sítě. V dobrých možnostech se to nepodařilo Zifčákovi ani Zorvanovi. A pak zase ukázal, jak důležitý je pro mančaft kapitán Radim Breite. Nejen že ve středu pole vybojoval balon, ale hlavně narýsoval perfektní pas na Fortelného, jenž levačkou vymetl bližší šibenici.

„Už jsem neměl čas, křižoval mě stoper. Naštěstí mi to trošku poskočilo a trefil jsem to nártem, hezký gól a důležitý,“ těšilo Fortelného. „Doufal jsem, že přidáme další, ale hlavní cíl jsme splnili.“

Olomoucký fotbalista Filip Zorvan zahrává roh.

Čtvrtý tým první ligy mohl náskok zvýšit ještě před poločasem. Po centru Fortelného zahrál rukou Kozojed, avšak brankář Kotek pomalou penaltu po zemi Pospíšilovi v klidu zlikvidoval. „Musí se ještě hodně učit. Možná takový styl penalty odkoukal od Lukáše Juliše, ale ten má úspěšnost daleko větší, a pak - bez urážky - vypadá trošku jako blbec,“ kroutil hlavou Jílek. „Byla to komplikace.“

Pořádně si oddechl ještě v 67. minutě, kdy Řezáč minul prázdnou branku, třebaže na Žižkově už všichni slavili. „Předcházely tomu tři naše chyby,“ zlobil se Jílek. „Soupeře ale musím pochválit. Měli jsme štěstí.“

Uničov potrápil Zlín

Také Zlín se na postup nad třetiligovým Uničovem nadřel. Domácí začali výborně a ve čtvrté minutě se zásluhou útočníka Aleše Krče ujali vedení. Po téměř hodině hry vyrovnal Žák, od 69. minuty dohrávali domácí v oslabení po vyloučení Ambrozka. Hosté přesilovku zužitkovali v 76. minutě, kdy se z pokutového kopu prosadil Vukadinovič. „Výkon nebyl optimální. Zápas jsme měli zvládnout ve větším klidu,“ shrnul trenér Zlína Pavel Vrba.

„Udělali jsme si to těžké sami. Říkali jsme si, hlavně pohlídat začátek,“ poznamenal Filip Žák, který svojí premiérovou trefou nastartoval obrat. „Mám radost. Doufám, že mě to nakopne a gólů bude přibývat. Vím, že to nebylo ono,“ přiznala letní útočná akvizice z Teplic.

Zlínu pomohla poločasová střídání. Vrba musel poslat do hry Didibu s Vukadinovičem, který z penalty dokonal otočku.

„Pokud nastoupíme bez klíčových hráčů, mužstvo si s tím těžko poradí,“ povzdechl si Vrba, který postrádal v poháru mládežnické reprezentanty Tkáče se Slončíkem.

Zlín přijel do Uničova už i se španělským záložníkem Pablem Gonzálezem, který se však zatím posadil na tribunu. Exolomoucký hráč s posledním týmem nejvyšší soutěže trénuje od neděle. „Viděli jsme ho jen párkrát, ale pohybově vypadá hodně zajímavě. Je otázkou času, kdy přijde,“ věří v nečekané posílení Vrba.