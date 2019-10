Chci se dostat před Siegla, přeje si jablonecký útočník Chramosta

„Kdybych říkal, že tohle nevím, tak bych kecal. Vím o tom a je to jedna z mých motivací v poháru dávat góly, protože se chci na to první místo mezi střelci před Horsta Siegla dostat. Být v historických tabulkách poháru nějak zapsaný je dobré,“ tvrdí 28letý Jan Chramosta.

Sieglovi se mohl přiblížit v úterý, kdy jablonečtí fotbalisté ve 3. kole MOL Cupu porazili doma Brno 3:2. Chramosta přišel na hřiště v 63. minutě za stavu 1:1. O osm minut později se prodral do pokutového území, ze strany napálil míč do tyče, který pak z dorážky poslal do sítě Jovovič.

„Viděl jsem tam Jova, tak jsem mu to nahrál o tyčku..., to si samozřejmě dělám srandu. Snažil jsem se to umístit, protože gólmani to takhle nahoru na přední tyči nemají rádi. Bohužel jsem ji trefil, ale pro naše štěstí se to odrazilo k Jovovi a ten dal důležitý gól,“ popsal Chramosta.

Jenže vzápětí po kiksu domácích Brno srovnalo, ale tři minuty před koncem po spolupráci Jovoviče právě s Chramostou se míč dostal k Doležalovi, který rozhodl o výhře 3:2 a postupu Jablonce. „Chtěl jsem v tom zápase gól dát, to se mi nepovedlo, ale postoupili jsme, a to bylo pro nás to hlavní,“ konstatoval Chramosta, který tak může svůj pohárový gólový účet rozšířit ještě na podzim v osmifinále.

Nejlepší střelci Českého poháru od sezony 1993/94 1. Horst Siegl 26 gólů

2. David Lafata 25

3. JAN CHRAMOSTA 23

4. Libor Došek 22

5. Petr Švancara 22

6. Radim Holub 19

7. Karel Kroupa 19

8. Tomáš Došek 19

9. Vítězslav Tůma 19

10. Luděk Zelenka 19

11. Karel Piták 18

12. Pavel Šultes 18

13. Pavel Verbíř 18

14. Miroslav Slepička 17

15. Jiří Štajner 17

16. Jan Rezek 17

17. Libor Žůrek 17

18. Tomáš Smola 16

19. Jan Pázler 16

20. Jan Nezmar 16

21. Michal Ordoš 16

22. Pavel Horváth 16

23. Petr Zemánek 16

„Popravdě jsem čekal, že Chram bude hrát od začátku,“ uvedl jeho útočný parťák Martin Doležal. „Hru oživil, víme, že je to gólový zabiják, většinou ty svoje šance proměňuje a na tréninku dává všechno. Když ty šance bude využívat i v zápasech, tak snad bude dostávat víc prostoru.“

Chramosta zatím v letošní sezoně v jabloneckém týmu v konkurenci střelců Matouška, Doležala či Sýkory v první lize jen paběrkuje. V jedenácti kolech odehrál jako náhradník pouze 99 minut a dal jeden gól. V poháru proti Brnu proto také čekal, že by mohl nastoupit od začátku.

„Je to tak. Možná jsme všichni střídající hráči čekali, že dostaneme šanci od první minuty. Bohužel trenér se rozhodl to neměnit, takže nám nezbývalo nic jiného, než to respektovat,“ řekl autor 64 prvoligových branek Chramosta. „Nakonec jsem byl rád, že jsem mohl nastoupit, konečně jsem hrál trochu delší časový úsek, tak jsem se snažil si to na hřišti užít a předvést to nejlepší.“

Tuto neděli vyzvou fotbalisté Jablonce doma na Střelnici ve šlágru 12. kola 1. ligy mistrovskou Slavii Praha a Chramosta větří šanci na základní sestavu. Nastoupit totiž nemohou ofenzivní esa Matoušek ani Sýkora, která v Jablonci ze Slavie hostují.

„V sestavě se uvolní dvě místa, tak bych samozřejmě proti Slavii, kde mám spoustu kamarádů, moc rád nastoupil od začátku. Těším se na ten zápas, ale uvidíme, pro koho se trenér rozhodne,“ podotkl Jan Chramosta.

„Honza Chramosta zatím nedostával moc příležitostí, ale je to pořád kvalitní ligový fotbalista a v kádru je stejně jako ostatní,“ uvedl Petr Rada, trenér Jablonce. „Slavia má třicet hráčů a taky někteří nehrajou. Tihle hráči to musí skousnout, my se snažíme postavit to nejlepší a uvidíme, jak to postavíme proti Slavii.“