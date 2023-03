Bořil znovu za Slavii: porážka, strkanice, emoce. Na Letné střídal i kvůli žluté

Bořil, zarytý slávista, opět přímo na hřišti vířil emoce.

I on sám si ovšem jistě uvědomuje, že to z jeho strany po těžkém zranění a náročné rekonvalescenci nebyl úplně šťastný návrat na trávníky. Spíš rozpačitý.

„Je ovšem skvělé, že po tak dlouhé době konečně odehrál těžší zápas,“ řekl trenér slávistické rezervy Marek Jarolím. Ta na Spartě podlehla 0:2, když jí oba góly vstřelil domácí Daněk, jeden z mnoha pomocníků z „áčka“, kteří na obou stranách do pondělního utkání zasáhli.

Jenže není pomoc jako pomoc.

Zatímco Sparta si z prvního týmu vytáhla mladší ročníky, Slavia vedle teenagerů nasadila i čtyři třicátníky a právě navrátilec Bořil byl vedle Mandouse, Traorého a střídajícího Masopusta jedním z nich.

„Chtěli jsme zápas odehrát hlavně s velkou chutí a nasazením, protože na nějaké automatismy se při tak velkém počtu změn spoléhat logicky nedalo,“ poznamenal před novináři Jarolím. „Vážím si toho, že kluci z áčka chtěli přijít bojovat za Slavii a pomoct béčku a mladému týmu ve druhé lize. Celkově nám to ale nesedlo.“

Tým na hřišti působil nesourodě.

A místo toho, aby zkušení borci z prvního týmu, mezi kterými byli třeba i stoper Kačaraba či křídla Ewerton s Pechem, přinesli nadstavbu, zapadli do průměru. Dravé sparťanské mládí bylo tentokrát víc než slávistické zkušenosti, což platilo i v jednotlivých minisoubojích po celém hřišti – třeba právě mezi Bořilem a domácím Daňkem.

„Tušil jsem, že na něj asi nastoupím,“ popisoval dvougólový střelec. „Bylo to poprvé a myslím, že jsem to zvládl. Snažil jsem se od něj držet dál, abych si mohl přebírat balony a chodit jeden na jednoho.“

Dokonale využil toho, že Bořil rychlostně ani pohybově zdaleka nepůsobil jako před zraněním. Má za sebou těžké měsíce. Kvůli vážnému poškození chrupavky se dokonce bál konce kariéry.

„Byl jsem z toho hodně špatný. Někteří doktoři – a nebylo jich málo – mi na rovinu říkali, že to vidí padesát na padesát, jestli ještě někdy budu fotbal hrát,“ vyprávěl loni s tím, že ho uklidnila až návštěva německého specialisty Stefana Hinterwimmera. „Ten mě uklidnil: Ničeho se neboj, ty si ještě zahraješ. Rovnou mě však připravoval na to, že všechno potrvá.“

Což Bořilovi pondělní zápas jen potvrdil.

Je jasné, že snaha o návrat na předchozí úroveň bude stát bývalého reprezentanta spoustu práce, pevnou vůli a odříkání. Výsledek je navíc nejistý.

V pondělí měl Bořil spoustu práce hlavně v defenzivě. Jediný jeho světlý moment dopředu pak zazdil spoluhráč, který v domnělém ofsajdu nereagoval na slibnou přihrávku do pokutového území. Když se navíc zkraje druhé půle Bořil pustil do strkanice s několikrát zmiňovaným Daňkem i s ostatními sparťany, trenér ho zanedlouho raději stáhl.

„Myslím, že zbytečně vyjel,“ komentoval situaci Daněk. „Byl tam faul, on si bral balon do ruky a já do něj lehce píchnul. Pak vystartoval a já už radši nic neříkal, stáhl jsem se.“

Vzniklou melu museli uklidňovat i rozhodčí s asistentem. Rozdali karty a Bořil tím dojem ze svého výkonu rozhodně nevylepšil.

„Střídali jsme z vícero důvodů, žlutá karta byla jednou z nich. Byly tam i nějaké provokace, my navíc chtěli do hry dostat trochu jinou typologii,“ vysvětlil Jarolím.

Ptáte se, co vlastně bude s Bořilem dál?

Oficiálně stále zůstává kapitánem prvního týmu, byť se jeho role přirozeně mění. „Pořád si připadám víc jako hráč a táhne mě to zpátky na hřiště, ale snažím se pomáhat i jinak. Vidím fotbal i z druhé strany,“ vysvětloval během dlouhé pauzy stále častější konzultace s trenéry.

Během ligových zápasů pravidelně debatoval u laviček, jako by se pozvolna připravoval na roli v realizačním týmu. Přece jen: na hřiště se v pondělí v soutěžním utkání objevil poprvé od října 2021.

I tenkrát to bylo na Letné proti Spartě: Slavia padla v jubilejním třístém derby 0:1 a přišla o rekordní, čtyřiapadesát zápasů dlouhou sérii bez porážky. Nyní byly kulisy docela jiné, jakkoli pro Bořila podobně frustrující.

Příště bude chtít mladíkům okolo sebe, kteří se ve druhé lize perou o záchranu, pomoct víc.

„Sedneme si a do dalších zápasů zkusíme najít vhodný mix starších a mladších hráčů,“ poznamenal Jarolím. Zároveň však trval na tom, aby zaznělo i následující: „To, že přišli kluci z áčka nám rozhodně nebránilo v tom podat lepší výkon. I pro ně je těžké se zapojit a být okamžitě přínosem.“

Zejména pak, když přes rok a půl nenastoupili.