Řezníček cítí, že je v Brně nechtěný. Prý z klubu rýžuju výplatu

Pro šestatřicetiletého matadora s 336 ligovými starty na kontě obvykle nebývá důvod, aby si pamatoval svoje akce z přípravy, letos by se však jeden našel. Každá z nich potenciálně může být tou poslední, kterou ve Zbrojovce předvede.

Přestože má Řezníček ještě na příští sezonu v Brně smlouvu a trénuje tak, aby byl schopen ji dodržet, je srovnaný s tím, že může přijít i pokyn k balení kufrů. „Na startu přípravy jsem mluvil s panem (sportovním manažerem klubu) Psotkou a situace je taková, že mě nikam nevyhazuje, ale ani se nebrání mému odchodu. Řekl, že se mi pokusí něco sehnat, já uvidím, jestli přijde nějaká nabídka. Jsem na čekané. Uvidím, co bude,“ přiznává veterán, jenž ve Zbrojovce strávil poslední tři roky, v součtu s předchozím angažmá za ni odehrál 162 utkání a v nich dal 81 branek.

50 gólů dal Řezníček za minulé tři sezony v Brně, ale jenom jeden letos na jaře.

Dlouho měl za to v klubu zcela neotřesitelnou pozici, což se však letos na jaře změnilo. Několikrát do zápasu naskočil z lavičky, upadla jeho produktivita, prosadil se jen jednou. Nebylo by překvapení, kdyby byl vyvrcholením této disharmonie mezi uchazečem o vstup do Klubu ligových kanonýrů a brněnským klubem Řezníčkův odchod.

„Abych byl upřímný, je to nepříjemné. Makám naplno, nevynechal jsem jediný trénink, jenom jsem už v jiné pozici, než jsem byl zvyklý. Je to sice lepší čekání, když vím, že mám smlouvu a nic mě netlačí, ale... “ pronese veterán bez dokončení.

Brněnský útočník Jakub Řezníček (v červeném) v souboji s brankářem sparťanského béčka Jakubem Surovčíkem. (29. března 2024)

Nebyl by první, kdo ve Zbrojovce nepřežil letošní snahu o omlazení. Skončil už pětatřicetiletý gólman Martin Berkovec, u Řezníčka je ale situace jiná v tom, že je na rozdíl od svého exkolegy pod kontraktem a navíc nosí kapitánskou pásku.

Zároveň si však už před pár dny v přípravě proti Slovácku zahrál na křídle, což je pro něho netypická a zřejmě i nevhodná pozice.

„Na kraji jsem se pohyboval i dva týdny v přípravě, takže to náhoda nebyla. Hrál jsem to poprvé v životě... Dá se to brát tak, že mě tam trenéři uklidili, protože na křídlo zatím nejsou lidi. A samozřejmě znám slova pana Psotky, že chce hrát s mladšími hráči. Všichni v klubu asi čekají, jestli pro mě něco přijde, nebo ne,“ domnívá se autor 98 ligových branek.

11 zápasů trvala jeho bezgólová série v minulé sezoně

Není to poprvé, co se spekuluje o jeho odchodu z Brna, stejné téma bylo na stole i loni. Tehdy však v úplně jiném duchu – po sestupu Zbrojovky do druhé ligy byl o Řezníčka zájem odjinud. Přetřásal se případný útočníkův zájem „dorazit“ někde jinde potřebnými dvěma góly vstup mezi ligové stovkaře, mluvilo se o zájmu Slovácka, nabídku jemu i klubu předložil druholigový rakouský Ried. Ze všeho však tehdy sešlo a kanonýr v Brně zůstal.

Letos prý o nikom, kdo by se o jeho služby ucházel, neví.

„Nechávám to na panu Psotkovi. Kdybych zůstal delší dobu zaseknutý na místě, asi bych pak zkusil rozhodit sítě i já. Nikdy jsem z Brna neutíkal, ani loni po sestupu. Chtěl jsem pomoct a dopadlo to, jak to dopadlo... Kdyby teď ta šance byla, tak s tím, jakou novou cestou chce Zbrojovka jít, bych asi možnost dát ty dva góly někde jinde využil,“ říká Řezníček otevřeně.

Faktem zároveň je, že aktuální formou zájemce ohromit nemůže. Z celkových padesáti gólů, které na kontě za poslední tři sezony má, dal na jaře v minulé sezoně jenom jeden.

Momentka z druholigového zápasu Vyškova (v bílém) proti Zbrojovce Brno. V souboji Ramathan Musa z Vyškova a Jakub Řezníček z Brna. (20. dubna 2024)

Po dvanácti podzimních trefách to byl pro mnohé šok. „Jaro bylo špatné od , ale všech, všechno to šlo něos kam jinam. Ani já jsem 1 nebyl v dobrém rozpoložení,“ hájí se šutér.

Přitom se do Brna s rodinou přestěhoval, naplánoval si zde dohrát kariéru. „Okolnosti tomu teď nenahrávají,“ připouští. Zklamání neskrývá. „Jednou vám staví sochu a za půl roku na veřejnosti slyšíte, že jste grázl, který z klubu rýžuje výplatu a parazituje na něm. Kdybychom z druhé ligy postoupili, tak by nikdo neřešil, kolik zápasů jsem nedal gól. Já zapšklý nejsem, proti Brnu nic nemám a za pět kol může být všechno jinak, takový je fotbal. Zabírat místo a brzdit někde cestu omlazení ale taky nemíním,“ krčí Řezníček rameny.