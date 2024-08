Řezníčkovo brněnské vyhasnutí: konec beze slov. Nešťastná forma, říká Zelenka

Šutér, pro něhož jsou góly hnacím motorem i odměnou za dřinu, kterou do své kariéry i v šestatřiceti letech investuje, z rozhodující akce utkání odešel bez gesta radosti.

Právě tak vyhořel vztah dlouholetého kapitána Zbrojovky a klubu, s nímž měl Řezníček spojit svůj osud i poté, co naposled vyzuje kopačky. Od Prahy se kvůli tomu přestěhoval s rodinou do Brna, idylickou tečku však příběh mít nebude. Ve čtvrtek čekatel na vstup do Klubu kanonýrů přestoupil do prvoligové Dukly Praha, s jejíž pomocí se do elitního společenství „stovkařů“ pokusí dostat. Zbrojovka v neděli v druholigovém mači proti béčku Sparty vyrukuje už bez něho.

„Pro mužstvo by byl nadále přínosem, za tím si stojím. Ať to stojí, co to stojí, měla ho Zbrojovka do konce smlouvy (tedy do konce sezony) udržet,“ je přesvědčen legendární zbrojovák Karel Kroupa.

Přesto Řezníčkův konec v Brně překvapením není. Při přestavbě kádru se už věhlasný veterán nehodil do koncepce, během prvních pěti kol nové sezony pouze dvakrát nastoupil z lavičky, z toho jednou se nechal vyloučit.

Předsezonní představy kouče Jaroslava Hynka, že někdy Řezníčka využije jako žolíka, někdy mu svěří rozjezd zápasu a že s ním bude pracovat tak, aby z toho profitovaly obě stany, vzaly brzo zasvé. Matador dával najevo frustraci, vinu za své paběrkování hledal i v rozhodnutí brněnského vedení omladit mužstvo a jeho upozadit.

Zatímco v uvítacím videu na Dukle nakrájel na řeznickém bloku maso na řízky, na žádost o rozhovor o Brnu vzkázal: „Nechtěl bych na tohle téma odpovídat.“

Že si všichni oddechli, když kapitánovo smutné vyhasínání v Brně skončilo odchodem, je nasnadě.

„Pro Brno i Řezňu je to takhle dobře,“ kvituje Řezníčkův odchod i bývalý útočník a nyní televizní expert Luděk Zelenka. „Vím, že Kuba rozhodl zápas na Táborsku, ale Zbrojovce už tolik co dát neměl. Brno jde cestou mladších kluků, potřebuje postavit nový mančaft, který by byl konkurenceschopný třeba jednou i v lize, a tam už Kuba figurovat nemůže. On může dát požadované dva góly a dostat se do Klubu kanonýrů, takže mu odchod do Dukly pomůže. Zbrojovka si pomohla od jeho vysoké smlouvy. Prospělo to oběma,“ uvažuje někdejší hráč Slavie, Jablonce i Zbrojovky.

Vadí mu prakticky jen jedno: že Řezníček klub, jehož kapitánskou pásku nosil a v němž se mu dlouho klaněli, opouští po rozkolu zadními dveřmi. „Co jsem slyšel, bylo to o dohadování a rozchod nebyl v dobrém. U nás se obecně neumíme loučit s legendami a hráči lehce za zenitem, neumíme překonat, že nás něco stojí, všechno přepočítáváme na peníze. Je mi líto, že se to v Brně potvrdilo,“ povzdechl si Zelenka.

Zda a jak moc budou Zbrojovce Řezníčkovy góly chybět, se ukáže už brzo, po Spartě B hraje ve druhé lize s favority z Vyškova a Zlína. Nahradit v ofenzivě přitom musí nejen kapitána, ale i končícího Wale Musu Alliho a Denise Alijagiče, za něhož náhrada taky ještě nedorazila.

Nad tím, zda s osobitým Řezníčkem za této situace nestálo za to dál pracovat, Zelenka krčí rameny. „Nefotbalové věci, související s jeho působením v Brně, byly tak nalomené, že rozloučení byla nejlepší varianta. Nešťastná je jen ta forma,“ opakuje.