Řezníček málem dorovnal i Kukletu. Má Zbrojovka střelce, který ji dostane do ligy?

„Byl jsem na stadionu z nás veteránů asi sám, ale říkal jsem si: ‚Zaplaťpánbůh, že jsi šel!‘ Stálo to za to vidět, a nejen Řezňu. I mladý Ševčík je zápas od zápasu lepší,“ plesal ještě v pondělí bývalý brankář Josef Hron, mistr ligy z roku 1978.

Pro Řezníčka šlo ve 4. kole druhé ligy o jeho první góly po návratu do Brna, kde dříve hrával nejvyšší soutěž a zažil tam nejproduktivnější období v kariéře. Proto se vrátil, aby na dvě sezony mezi lety 2015 až 2017, v nichž se v lize trefil dvacetkrát a v poháru desetkrát, navázal.

Jakub Řezníček čísla a zajímavosti 34 gólů má na kontě v dresu Zbrojovky Brno.

má na kontě v dresu Zbrojovky Brno. 7 zápasů čekal na gól při minulém příchodu do Brna v roce 2015.

čekal na gól při minulém příchodu do Brna v roce 2015. 8krát v kariéře dal čtyři nebo méně gólů za celou sezonu.

„Takhle bychom si to představovali všichni,“ řekl pak o Řezníčkovi a jeho kanonádě brněnský trenér Richard Dostálek. „Je potřeba říct, že měl skvělý servis od spoluhráčů. Zaslouží absolutorium. Byl v prostorách, kde měl být, všechno z tréninku se v zápase projevilo,“ chválil kouč Zbrojovky.

Řezníček navíc v utkání jednou trefil břevno a jeden gól mu rozhodčí neuznal pro těsný ofsajd. Kdyby obě tyto možnosti proměnil, dorovnal by brněnské maximum z roku 1987, kdy šesti góly pokořil Roman Kukleta, rovněž v druholigovém duelu, Mladou Boleslav.

„To mě u Řezni mrzí, že pátý gól nepřidal. Bylo to na hraně ofsajdu, to mohl rozhodčí nechat. Pro něho neskutečný zápas, i když proti mladému mančaftu, který by s takovým výkonem neobstál nikde. To je jiná věc. Mně se líbilo, jak to Řezňa i herně a běžecky zvládl, jak udržel balony. Nevím, že by prohrál souboj, vlastně to tam vepředu umlátil sám. Výborný výkon,“ líčil Hron.

Setřepat ze sebe Teplice

Jeden zápas Řezníčkovi stačil, aby se dotáhl na čelo tabulky střelců druhé ligy. Explodoval po třech zápasech, v nichž vyšel naprázdno.

„V prvních kolech jsem moc šancí neměl, to se s Jihlavou zvedlo. Kluci mi dávali nádherné přihrávky. Samozřejmě to ze mě s těmi góly spadlo, ale já jsem na gól čekal všude, kam jsem přišel. Minule v Brně, za trenéra Kotala, jsem neměl branku prvních šest kol. Už to tak asi mám,“ krčil rameny Řezníček.

Nejvíc gólů za Zbrojovku v jednom zápase Roman Kukleta, 6 gólů

V posledním kole druholigové sezony 1986/87 tehdy 22letý Kukleta deklasoval Mladou Boleslav. Poprvé skóroval hned v 1. minutě, v prvním i druhém poločase se trefil třikrát, Brno vyhrálo 9:0.

V posledním kole druholigové sezony 1986/87 tehdy 22letý Kukleta deklasoval Mladou Boleslav. Poprvé skóroval hned v 1. minutě, v prvním i druhém poločase se trefil třikrát, Brno vyhrálo 9:0. Jan Šimek, 5 gólů

V éře SK Židenice dával Šimek kvanta gólů. V sezoně 1945/46 pokořil Pardubice při výhře 9:2 pěti brankami, na kontě má i jeden čtyřgólový duel a čtyři hattricky.

V éře SK Židenice dával Šimek kvanta gólů. V sezoně 1945/46 pokořil Pardubice při výhře 9:2 pěti brankami, na kontě má i jeden čtyřgólový duel a čtyři hattricky. Karel Lichtnégl, 4 góly

Pražské Spartě nasázel v dubnu roku 1961 hattrick za tři minuty a pak přidal ještě jeden gól. Brno vyhrálo 5:3.

Bývalý brněnský hráč a trenér Petr Čuhel upozorňuje ještě na jeden aspekt Řezníčkova rozjezdu nové sezony – skutečnost, že se „nechytal“ v minulém ročníku v Teplicích. Zahrál si jenom v 18 zápasech, do sedmi z nich naskakoval z lavičky a střelecky se prosadil jenom jednou.

„Řezňa je zápasový hráč. Po Teplicích mu to může trochu trvat, nevím, jakou měl přípravu. S přibývajícím časem bude lepší a lepší. Na druhou ligu je to nadstandardní fotbalista, góly dávat umí, v Brně se mu dřív dařilo. Tehdy byl mladší, ale on se neskutečně kousne, když cítí důvěru, a to bude ve Zbrojovce chtít potvrdit,“ odhadl vývoj Řezníčkovy výkonnosti Čuhel.

Před čtyřiatřiceti roky byl na hřišti u toho, když Kukleta cupoval Mladou Boleslav. K jeho šesti gólům přidal dva. „Poslední kolo, o nic nešlo nám ani jim. Boleslav měla po zápase zamluvený sklep a už se tam asi viděla. Nám vyšlo všechno a jako vždycky jsme hráli všechno na Kukletu. Dejte balon jemu a běžte se radovat,“ zavzpomínal na ojedinělý zápas ve zbrojovácké historii jeho aktér.

S Řezníčkem musíte vyjít

Také bývalý gólman Hron věří, že motivace dokázat, že do první ligy může nejen postoupit, ale zase ji i hrát, Řezníčkovy výkony v Brně vyšroubuje. „První místo je schopen vystřílet. Pokud bude mančaft poskládaný kolem něho, může mu strašně pomoct. Důležité je, aby ze sebe shodil tu teplickou deku. Zřejmě tam na něho tolik nesázel trenér. On je Řezňa trochu atyp, s ním musíte vyjít,“ soudí Hron.

Co o příštích kolech v Řezníčkově podání naznačuje jeho dřívější statistika? Jakmile se v Brně po svém nástupu v roce 2015 poprvé trefil, rozjel se tak, že do konce podzimu v devíti duelech skóroval šestkrát.

„I letos mu první góly pomůžou,“ věří Hron, ačkoli odhaduje, že jenom nezadržitelná palba to taky být nemusí. „Proti Jihlavě hrál na mladé kluky, kteří z něho měli velký respekt. Na zkušené obránce to může vypadat zase trochu jinak. Slyšel jsem, že v Prostějově měl problém s Alešem Schusterem, jemuž je skoro čtyřicet. Řezňa potřebuje čas, teď to přišlo, a když bude zdravý, na první ligu má ještě dva nebo tři roky určitě,“ míní Hron.