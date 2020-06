Rada sice dal gól, ale domácí výhry se znovu nedočkal

dnes 11:57

Sice by to za daných podmínek nebylo to pravé vítězné jásání před vlastním spokojeným publikem, přesto druhá jarní domácí ztráta hradeckého fotbalistu Jakuba Radu mrzí víc než případná na hřišti soupeře.