Upravil jsem si to v hlavě, říká brněnský navrátilec Přichystal

Pohled do statistik jasně napoví. Během podzimního hostování v Líšni posbíral třináct tref, což z něj dělá nejlepšího třetiligového střelce v Česku. „Zklidnil jsem se na balonu a hlavně jsem si víc věřil. Nebál jsem se to vzít na sebe,“ sděluje třiadvacetiletý fotbalista. „To, že byl v Líšni, mu psychicky určitě pomohlo. Odehrál hodně zajímavých zápasů a nastřílel hodně branek,“ poznamenal brněnský trenér Pavel Šustr.

Ten pro aktuálně sedmý celek druhé ligy shání především šikovné křídelníky, což by mohla být přesně Přichystalova parketa. „Je to rychlostní typ. Jestli bude nastupovat jako křídelní, nebo podhrotový hráč, to uvidíme podle toho, kde to bude nejvíc vyhovovat jemu a týmu,“ podotýká Šustr, který si zimního navrátilce oťukal už během pár podzimních tréninků a přípravného duelu v rakouském St. Pöltenu, kde se Přichystal blýskl dvěma zásahy. „Ukázal, že v něm je velký potenciál. Věřím, že se bude schopen tady prosadit.“

V minulosti už se to Přichystalovi na nějaký čas povedlo, v Brně má odkopáno 33 prvoligových zápasů ozdobených třemi góly. V kádru se však neudržel a loňské jaro strávil na hostování v druholigovém Frýdku-Místku. O podzimním pobytu v Líšni už byla řeč.

„Počítal jsem, že se sem vrátím. A jsem rád, že jsem tady,“ uvedl Přichystal. „V klubu se mnou mluvili už na konci minulé půlsezony a řekli mi, co po mně chtějí. Snad to dokážu naplnit. Každý má šanci se dostat do základu a já se o to budu snažit.“

Do Králova Pole, kde Zbrojovka sídlí, to má z domu blíž než do Líšně. Zároveň jde o nesporný posun výš. Ale také přichází do týmu, který se výsledkově trápil, zatímco Líšeň na podzim v MSFL dominovala. „Doufám, že taky budeme vyhrávat. Budeme se snažit, abychom postoupili zpět do ligy,“ předesílá Přichystal.

Přihlásit se o místo v týmu může už v neděli, kdy Zbrojovka nastoupí od 13 hodin v Tipsport lize proti Znojmu. A hrát se bude pro Přichystala symbolicky v Líšni, kde si udělal skvělé jméno. „Říkali mi, že tam mám otevřená vrátka. Teď to bude jenom na mně.“