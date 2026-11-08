„Jsme zpátky asi dva měsíce, ale líbí se mi tu moc. Z osobního i rodinného hlediska. Zase jsme blíž rodině, což je pro mě to nejdůležitější,“ líčí 32letý záložník.
Ale zpět do Maďarska.
Když v roce 2020 opouštěl olomouckou Sigmu, zdobila jej téměř reprezentační forma. Za půl sezony nasázel sedm branek a například v ročníku 2017/18 stihl za 29 ligových mačů 11 gólů a 5 asistencí. O rok dřív dal ve druhé lize dokonce o sedm gólů víc. „Taky jsem pak za Maďarsko dostával čočku, furt mi bylo předhazováno, že jsem měl na víc,“ vzpomíná.
A neměl?
Já to tenkrát nebral tak, jestli jdu do hrošího, nebo do lepšího. Popravdě ani nechci srovnávat úroveň fotbalu v Maďarsku a Česku. Důležité pro mě bylo osobní hledisko – hrozně jsem si chtěl vyzkoušet zahraničí. Navíc jsem věděl, do čeho jdu. V Puskás Akademii mi představili projekt. Každý rok jsme hráli evropské zápasy, minimálně předkola. Navíc jsme pořád byli v top trojce. Takže fotbalově to krok zpět nebyl. A životní zkušenost to pro mě byla k nezaplacení. Po prvním týdnu jsem si totiž říkal: Tak, a za půl roku budu zpátky v Česku.
Orbán byl skoro na každém zápase, kolikrát přišel i na trénink. Měl jsem možnost se s ním potkat a je to strašně sympatický člověk, ne takový, jak je prezentovaný v médiích.