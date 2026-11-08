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Za Maďarsko dostával čočku, teď by Plšek rád zpět do ligy. Orbán? Sportovní fanatik

Václav Havlíček
  12:00
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Záložník pražské Dukly Jakub Plšek sleduje míč nad držícími se opavským Peterem Juritkou a Tomášem Schánělcem z Dukly. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Šest let uteklo jako voda a Jakub Plšek je opět na očích českým fanouškům. Po štaci v Maďarsku se vrátil zpátky do rodné země, posílil fotbalovou Duklu a plánuje, jak s ní po třicítce vykope postup do ligy. Před druhou fází tréninkového cyklu na Julisce si udělá čas také na rozhovor. Popisuje v něm své zkušenosti z Maďarska, úžas z nevšedního servisu a také licitování s olomouckou Sigmou, jejímž je odchovancem.

„Jsme zpátky asi dva měsíce, ale líbí se mi tu moc. Z osobního i rodinného hlediska. Zase jsme blíž rodině, což je pro mě to nejdůležitější,“ líčí 32letý záložník.

Ale zpět do Maďarska.

Když v roce 2020 opouštěl olomouckou Sigmu, zdobila jej téměř reprezentační forma. Za půl sezony nasázel sedm branek a například v ročníku 2017/18 stihl za 29 ligových mačů 11 gólů a 5 asistencí. O rok dřív dal ve druhé lize dokonce o sedm gólů víc. „Taky jsem pak za Maďarsko dostával čočku, furt mi bylo předhazováno, že jsem měl na víc,“ vzpomíná.

A neměl?
Já to tenkrát nebral tak, jestli jdu do hrošího, nebo do lepšího. Popravdě ani nechci srovnávat úroveň fotbalu v Maďarsku a Česku. Důležité pro mě bylo osobní hledisko – hrozně jsem si chtěl vyzkoušet zahraničí. Navíc jsem věděl, do čeho jdu. V Puskás Akademii mi představili projekt. Každý rok jsme hráli evropské zápasy, minimálně předkola. Navíc jsme pořád byli v top trojce. Takže fotbalově to krok zpět nebyl. A životní zkušenost to pro mě byla k nezaplacení. Po prvním týdnu jsem si totiž říkal: Tak, a za půl roku budu zpátky v Česku.

Orbán byl skoro na každém zápase, kolikrát přišel i na trénink. Měl jsem možnost se s ním potkat a je to strašně sympatický člověk, ne takový, jak je prezentovaný v médiích.

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