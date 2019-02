Největší posila: Jihlava získala zkušeného univerzála Petra

„Přichází k nám jako posila pro boje o návrat do Fortuna: ligy,“ uvedl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk. „Chceme využít jeho zkušeností, gólový potenciál i variabilitu na více ofenzivních postech sestavy.“

Osmadvacetiletý odchovanec olomoucké Sigmy, který poslední sezonu a půl působil ve Slovácku, se podle vlastních slov cítí nejlépe na pozici středního záložníka. A právě tuto pozici Jihlava potřebovala doplnit.

„Jednání nijak moc dlouho neprobíhala. Velký podíl na mém příchodu měl trenér Radim Kučera, kterého dlouho znám. A protože jsem se domluvil i s klubem, jsem tady,“ prozradil s úsměvem Petr.

„Kouč Kučera Jakuba dobře zná ze společného hráčského působení v Olomouci,“ připomíná Staněk. „Je to pohodový kluk, tak snad si vše sedne a bude se mu u nás dařit. Věříme, že naplnění našich cílů pro něj představuje velkou motivaci a že naše očekávání dokáže naplnit,“ dodal šéf jihlavského klubu.

„Určitě si tu všichni přejí, aby Vysočina zase hrála ligu. Je to i jeden z hlavních důvodů, proč tady jsem. Tak doufejme, že tomu tak bude,“ přeje si Petr, který s Olomoucí dvakrát zažil okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.

Ve hře už je jen příchod Bredy

Petr je už pátou zimní posilou jihlavského celku. Už dříve Vysočina oznámila příchody dvou hráčů n ahostování – stopera Martina Chlumeckého (Dukla Praha) a brankáře Vlastimila Veselého (Znojmo) a na angažmá se dohodla také s dvojicí zahraničních fotbalistů: guinejským útočníkem Laminem Jawou (Olympia Agnonese) a stoperem z Pobřeží slonoviny Mohamedem Tijanim (Vyškov).

Velmi blízko je Jihlava i k příchodu krajního obránce ostravského Baníku Petra Bredy. „Dohoda s Baníkem vypadá tak, že na devadesát procent přijde. Jen se neví kdy, snad v pátek,“ upřesnil Staněk s tím, že poté by byl hráčský kádr pro jarní část z pohledu příchodů uzavřen.

Hostování z Ostravy naopak v Jihlavě ukončil jiný krajní obránce, Tomáš Hykel, který se přesune do Frýdku-Místku. „Tomáš se u nás do sestavy během podzimu neprosadil, proto jsme se dohodli, že by to měl zkusit jinde,“ komentuje Staněk dva jeho starty v MOL Cupu.

Na zkoušku do druholigové Chrudimi zamířil devatenáctiletý záložník Roman Čáp. „Přejeme mu, aby v rámci uvažovaného jarního hostování nabral co nejvíce zkušeností, které později zúročí v dresu FC Vysočina,“ doplnil Staněk.