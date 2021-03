Liberecký Pešek: Gól jsem ani nechtěl slavit, ale v euforii to ze mě vylítlo

V poháru vyniká skvělou produktivitou. Vloni se při liberecké jízdě soutěží trefil v semifinále i ve finále. „Za pohárového specialistu se nepovažuju. Snažím se jít do každého zápasu jako do ligového. Mám hořkou vzpomínku na minulé finále se Spartou, cíl je, abychom si to zažili ještě jednou a s vítězným koncem,“ řekl Pešek po utkání s Budějovicemi.



Rozhodnout se mu podařilo v 89. minutě, kdy se trefil pod břevno po parádním centru Mosquery. „Mosky dal balon do kapsy a já zavíral zadní tyč. Byl jsem už v poměrně velkém úhlu, ale procpal jsem to tam,“ popsal trefu, která poslala Liberec dál.

Slovan se s Budějovicemi utkal U Nisy podruhé během necelých tří týdnů. V obou případech šlo o vyrovnaný bojovný zápas chudý na šance, natož na góly. Ten ligový skončil bezbrankovou remízou, v poháru se Liberečtí dočkali rozuzlení až v samotném závěru, kdy už hrozilo prodloužení.

„Věděli jsme, že má soupeř precizní obranu a že musíme proměnit šance, které si vytvoříme. Byl to podobný zápas o jednom gólu. Podařilo se ho vstřelit nám,“ oddechl si Pešek. „Do prodloužení jsme si věřili, měli jsme prostřídáno větší množství hráčů než soupeř, ale popravdě jsme chtěli rozhodnout, abychom ušetřili síly. Čeká nás náročná liga.“

Klíčová opora současného Liberce začala pohárový zápas stejně jako Mosquera nebo Sadílek na lavičce. Šanci dostali hráči ze širšího kádru jako Šulc, Cancola nebo Nečas. „Hráli kluci, kteří s námi trénují, konkurence je veliká. Čekali na svou šanci a ukázali se v dobrém světle. Pak jsme naskočili my střídající a jsme rádi, že jsme se prosadili,“ těšilo střelce postupové branky.



Zápasy s Budějovicemi dost prožívá, jelikož pod Ještěd přišel před necelými třemi lety právě z jihu Čech. Proto se mu ani nechtělo slavit gól. „Ale byla to vzhledem k závěru taková euforie, že to ze mě vylítlo. K budějovickému klubu mám velký vztah a jsem vděčný za to, jak mi pomohl.“

Teď je na severu Čech a je otázkou, jak dlouho tu vydrží. „Je to hráč pro top české kluby,“ uvědomuje si trenér Pavel Hoftych.