Navrátil ukončil kariéru v Táborsku. V klubu, kde s fotbalem začínal

„Měl jsem plán, že budu hrát do pětatřiceti let a pak to zabalím. Tak jsem o tom uvažoval, ale nějak mi to nevyšlo. Malinko jsem přetáhl,“ usmál se hráč, který se na jih Čech definitivně vrátil v roce 2016.

„Reálně jsem o konci kariéry začal uvažovat už před rokem a finální rozhodnutí ve mně dozrálo letos v březnu,“ podotkl obránce s kapitánskou páskou.

V klubu ale bude působit i nadále, přesune se na pozici vedoucího A týmu. „Takže se pro mě nic nezmění, každý den budu na značkách. Jen nebudu běhat po hřišti, ale vedle něj. Těším se na to,“ přiznal Navrátil.

Teplice se střetly v generálce na jarní část fotbalové první ligy s druholigovým Táborskem. Vpravo Admir Ljevakovič, vlevo Jakub Navrátil

Obránce začal s fotbalem v Táboře, v letech 2002 až 2007 hrál za Příbram. A od roku 2007 do roku 2011 působil v Plzni, se kterou vyhrál jak titul, tak i domácí pohár. Po plzeňském angažmá následovaly tři roky v Turecku v Sivassporu, roční štace v Mladé Boleslavi, půlroční angažmá v třetiligové italské Stabii a nakonec v roce 2016 návrat do mateřského Tábora.

Nikdy nereprezentoval

„Myslím, že mám za sebou hezkou kariéru. Hrál jsem ligu, dokonce jsem ji vyhrál. Získal jsem pohár, hrál v zahraničí. Spadl jsem z ligy, spadl jsem z druhé ligy, postoupil jsem do druhé ligy. Ale nikdy jsem nereprezentoval Českou republiku v žádné kategorii. To mě mrzí nejvíc,“ zhodnotil Navrátil hodně stručně své dvacetileté působení v profesionálních fotbalových soutěžích.

Jakub Navrátil (uprostřed v modrém) povede Táborsko do jarních bojů o záchranu. Po odchodech Kučery s Musiolem zbyl v týmu jako jeden z mála zkušenějších hráčů.

Bývalý ligový bek v neděli zavzpomínal i na dobu, kdy mu bylo 18 let a odešel z Tábora do Příbrami. „Byl jsem vyjukaný nazdárek, který před sebou viděl možnost živit se fotbalem. Povedlo se. Ale musel jsem si to všechno pěkně vydřít, neměl jsem bůhvíjaký talent,“ podotkl po zápase proti týmu, kde začínal s velkým fotbalem.