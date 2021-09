Matoušek se blýskl v olomoucké rezervě, hattrickem sestřelil Frýdek-Místek

„Potřeboval jsem vytížení. Trenéři mi říkali, abych nastoupil za B tým. Jsem rád, že jsem i o reprezentační pauze mohl nasbírat herní minuty,“ sdělil olomoucký odchovanec.

Matoušek rezervě Sigmy pomohl výrazně. Vstřelil hattrick a značně se tak podepsal pod demolici Frýdku-Místku v poměru 7:0. Další dva góly obstaral Štěpán Langer a po jednom přidali Beneš se Slaměnou. „Hrálo nás pár kluků z áčka, jsem rád, že to splnilo svůj účel a že jsme to zvládli takovým rozdílem,“ dodal Matoušek.



Na první soutěžní trefu za A tým ale stále čeká. Na Spartě mu gól sebral videorozhodčí a v poháru proti Uničovu hned dvakrát branková konstrukce. „Měl jsem v hlavě, že se proti Frýdku už potřebuju trefit, nakonec se to povedlo třikrát, teď doufám, že se to přesune i do ligy,“ pravil Matoušek.

Loni hostoval v Prostějově, v jednadvaceti zápasech vstřelil sedm branek a řekl si tak o místo v mateřské Sigmě. „Už jsem si říkal, že se musím probojovat do první ligy. Ale nečekal jsem, že dostanu takovou minutáž,“ uzavřel.