V Hradci se těší na nového kapitána. Fotbalisty povede mladý Martinec

Překvapení poté, co v minulé sezoně kapitánskou pásku nosil o téměř patnáct let starší brankář Radim Ottmar?

Pro příznivce hradeckých fotbalistů možná, pro nového kapitána týmu Jakuba Martince ani tak moc ne. „Trenér mi už na konci minulé sezony říkal, že o tom přemýšlí,“ uvedl nový kapitán hradeckého týmu před sezonou, v níž se Hradec znovu pokusí zaútočit na pozice, které by ho mohly posunout mezi prvoligovou elitu.

Jak moc velké to pro vás samotného bylo překvapení?

Jen v tom, že to není v mém věku úplně obvyklé.

Jarní úvaha trenéra je jedna věc, konečné rozhodnutí druhá. Od kdy víte, že i přes svůj věk budete kapitánem?

Zhruba dva týdny.

První dojem z toho?

Doufám, že nedopadnu jako v Okresním přeboru, kde trenér Hnátek funkci kapitána brzy dal někomu jinému. Snad se to nebude opakovat. (smích)

Určitě řečeno s určitou nadsázkou. Jak vám trenér Frťala zdůvodnil svoje rozhodnutí?

Už v minulé sezoně mi řekl, že bych jako odchovanec, který to dotáhl do áčka, mohl být jakousi tváří klubu, že vidí, že bych mohl být přirozenou autoritou v týmu a že to chce. Chtěl to po mně už minulou sezonu, která pro mě byla ve druhé lize první. Budu se snažit dokázat, že sklony ke kapitánství a vůdcovství mám. Beru ale i to, že kluků, kteří by si to v našem týmu zasloužili, je tady mraky.

Co tomu říkají starší, které jste v této funkci přeskočil?

Volba kapitána je vždycky taková, že ne všichni jsou spokojeni. Vnímám to, budu makat a budu chtít dokázat i těm, kteří třeba měli jiný názor, že je to na místě. Vynasnažím se, aby tuhle záležitost respektovali a uznávali. Na druhé straně fotbal nezáleží na jednotlivcích, jsme tady jako tým a bez ohledu na to, kdo pásku má, stejně makáme všichni stejně.

Máte nějaké zkušenosti s tím vést tým na hřiště jako kapitán?

Mám, i když pochopitelně jen z mládežnických soutěží, kde je to o něčem jiném. Tam jste se svými vrstevníky, ale tohle je dospělý fotbal. Kapitána jsem dělal asi tři roky v dorostu, zodpovědnost to byla, ale tady bude určitě větší.

Kapitán musí umět ve chvíli, kdy se něco nedaří, i křiknout. Vy z pozice stopera to asi máte v popisu práce i bez toho, že byste byl kapitánem. Jak se vám to v minulé sezoně dařilo?

Vím, že tohle se ode mne čeká a v tomhle případě se na věk zase tak moc nekouká. I starší kluci mi říkali, ať se nebojím každého, třeba když se nevrátí. Tohle proběhlo bez problémů, tím jsem si procházel i v mládežnických kategoriích.

Začíná nová sezona, co od ní jako kapitán týmu čekáte?

Že chceme být draví na hřišti, být góloví a minimálně zopakovat minulou sezonu, kdy jsme byli čtvrtí. Pochopitelně cílem je být lepší. Beru to ale i tak, že tohle je předčasné, člověk se musí soustředit na nejbližší zápas a být v něm úspěšný.

Co zlepšit oproti minulé sezoně, aby se to povedlo? Co v ní podle vás nejvíc chybělo?

Jednoznačně, hlavně na jaře, úspěch na hřišti soupeře, kde jsme celou půlsezonu nevyhráli a vozili maximálně jen remízy. Chceme také, aby se divákům hra líbila, aby se na nás chodili dívat, a my jim to budeme chtít vrátit.

Hradec se netají tím, že by se chtěl vrátit do první ligy. Pociťujete jako tým zvýšený tlak na splnění tohoto cíle?

Vnímáme, že tam Hradec patří, ale nějaký tlak není a to je pro nás i lepší.

Sezonu začnete v sobotu v Sokolově, jaký to podle vás bude rozjezd?

Čeká nás těžký soupeř, navíc začínat venku je vždycky horší. Oni posílili stejně jako my. Ale rozdáme si to na hřišti a snad se vrátíme se třemi body.