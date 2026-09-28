V rozhovoru mluví o svém konci, střetu s realitou v nižších soutěžích i o touze pomoci krizí zmítanému Dynamu České Budějovice.
Jak se s odstupem díváte na konec své profesionální kariéry? Nelitujete toho zpětně?
Beru to jako správné rozhodnutí. Maximálně bych mohl konec odložit o rok nebo dva. Žádné litování ve mně není. Kdybych pokračoval v Táboře, hrál bych dál. Ale skončilo to.
Stoprocentně bych chtěl v budoucnu působit v managementu a být u toho, až se bude klub vracet zpět nahoru. Cítím, že to Dynamu dlužím.