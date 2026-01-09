Ústí angažovalo jako šéfa Dobiáše, průkopníka datových analýz. Zvedal i Slavii

„Kuba Dobiáš bude architektem systému, který teď zavádíme. Klub musí být řízen systematicky na základě datové analýzy, ale týká se to veškerých procesů od A do Z. Bude to jeho parketa,“ objasnil Kubáň roli nového muže v ústecké funkcionářské pyramidě.
Nad nabídkou Viagemu, který se hodlá do tří až čtyř let posunout mezi ligovou smetánku, Dobiáš neváhal. V Pardubicích figuroval v roli technického manažera, předtím vlastnil analytickou firmu 11Hacks. A ještě před vstupem do fotbalu dělal v energetice.
„Lákala mě možnost něco budovat,“ osvětlil, proč Kubáňovi kývl. „Stavět něco, co je – snad se někdo neurazí – na začátku. Z počátečních kroků se chceme dostat až nahoru, to pro mě bylo největší lákadlo. Baví mě to. Cítím v tom i své přednosti. Nastavit procesy, abychom dělali dobrá rozhodnutí.“
Dobiáš má pouto i se Slavií: „Já byl asi první, kdo v Česku a možná i ve středí Evropě začínal s datovou analytikou ve fotbale. Jako fanoušek Slavie jsem sešívané oslovil s tím, že můžu pomoct díky matematice a datům. První hráč – Ngadeu – se povedl. A díky tomu vznikla spolupráce. Ve Slavii jsem byl až do roku 2020.“
Kubáň se sice zabývá třeba i marketingem a kádrem vnadných moderátorek, ale fotbal je pro něj číslo 1.
„Poslední půlrok jsem se snažil udělat si názor, jak by měl být klub upgradován po sportovní stránce,“ prozradil. „A došel jsem k závěru, že jediná možnost je vytvořit datově řízený klub, který bude rozvíjet hráče, posouvat je dál. Budeme postupovat systematicky, jako postupujeme systematicky ve Viagemu při výkupu pozemků. Musí zvítězit systém nad egem.“
Ego bude muset potlačit i trenér Svatopluk Habanec, který do nynějška seděl na dvou židlích – řídil totiž rovněž sportovní úsek a tudíž si svůj tým i stavěl.
„Každý by asi rád rozhodoval o všem a čím víc je člověk osobnost, tím víc chce do těch věcí mluvit a zasahovat. Podle nás má být trenér využívaný na to, že bude mít na hráče názor, poradní hlas. Ale nemůže to být iniciátor většiny konkrétních jmen, protože ze své pozice nemůže mít přehled o tom, co se na trhu děje,“ vysvětlil Kubáň. „Je potřeba trh vnímat celosvětově, ne se omezovat jen na Česko a Slovensko, to bychom se daleko nedostali.“
Kubáň věří, že ve výběru nového šéfa sportovního úseku se nesekl. „Neumím posoudit sportovní stránku, nakolik je zdatný v posuzování hráčů, jaké má na ně oko, ale umím posoudit jiné věci typu charakter, pracovitost, vzájemná chemie, jestli člověk politikaří nebo říká, co si myslí. Jaký má cíl, pracovní a manažerské návyky. A v tom na mě udělal dojem,“ říká majitel o Dobiášovi.
Během své kariéry skautoval tisíce hráčů, k jeho majstrštykům patří objev útočníka Nikoly Krstoviče pro Dunajskou Stredu. Hvězdný Černohorec odtud přestoupil do Lecce za necelých pět milionů eur a loni v létě ho získala Atalanta Bergamo za 25 milionů eur. Najde podobnou zlatou akcii i pro druholigové Ústí nad Labem?