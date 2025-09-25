U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O bezproblémovém postupu aktuálně třetího nejlepšího celku nejvyšší soutěže rozhodli svými góly Penxa a Zorvan.

Jablonecký kouč Luboš Kozel uděluje pokyny během utkání se Slavií. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„I když jsme to postavili z naší druhé garnitury, tak jsme splnili cíl. Nebylo to s nějakými nervy, což jsme chtěli, ale hlavně v prvním poločase jsme mohli asi hrát o něco líp. U některých hráčů jsem nebyl úplně spokojený s jejich přístupem,“ řekl Luboš Kozel, jablonecký trenér.

„Ve druhé půli už to bylo lepší a na jednu bránu, byť jsme soupeři dovolili za stavu dva nula jeden nebezpečný brejk, kdy šel domácí hráč sám do sóla, ale gólman Mihelak nás podržel. Pak jsme si vytvořili řadu šancí, mohli jsme přidat mnoho dalších gólů, ale to se už bohužel nepodařilo.“

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Skóre otevřel už v 11. minutě hlavou Lukáš Penxa, který se v dresu Jablonce trefil poprvé. „Pohárové zápasy s týmy z nižších soutěží bývají často ošidné a musím říci, že Hlinsko hrálo dobrý fotbal. Myslím, že pro nás byl důležitý ten první gól, který jsem dal po centru,“ uvedl Lukáš Penxa. „Naše sestava byla úplně nově složená a byly tam i vidět některé situace, kdy to od nás nebylo zrovna skvělé, ale postoupili jsme.“

Krajní záložník Penxa v Jablonci hostuje ze Sparty, ale v lize zatím příliš prostoru nedostal. „Každý si na svoji šanci musí počkat, tvrdě pracuji a doufám, že můj čas v Jablonci přijde. Určitě nelituji toho, že jsem do jabloneckého klubu přišel,“ tvrdí Penxa.

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

