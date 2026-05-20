Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Václav Havlíček
  21:41
Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na pozadí velké korupční kauzy, v níž klub figuruje. A to je právě ten problém. Vítězství v poháru za standardních okolností garantuje účast v pohárové Evropě, ale dočkají se jí Slezané?
Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.
Hlavičková momentka z finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou.
12 fotografií

Pro karvinský klub by to byla fantazie. Ať už v Evropské či Konferenční lize by se představila vůbec poprvé v historii. Jenže kvůli šéfovi klubu a primátorovi města Janu Wolfovi, který je v kauze podezřelý z několika prohřešků, může o vysněnou účast přijít.

Bude se čekat na verdikt UEFA, která veškeré evropské soutěže řídí. A má proto výsadní právo do nich nepřijmout tým, jenž se měl dopustit nekalého jednání.

Když před čtrnácti lety ovládla domácí pohár Sigma Olomouc, které v Česku za jinou korupční aféru odečetli devět bodů, do pohárů šel místo ní čtvrtý tým ligy. Kdyby se evropští komisaři letos řídili podle stejného klíče a Karviné by účast odepřeli, uvolněného místa by se chopil tentokrát pátý celek ligové tabulky, což je... Jablonec! Ten by tak putoval do předkol Konferenční ligy.

Jak by šly týmy do pohárů

po možném vyloučení Karviné

1. místo – Slavia: základní fáze Ligy mistrů

2. místo – Sparta: 3. předkolo Ligy mistrů

3. místo – Plzeň: závěrečné předkolo Evropské ligy

4. místo – Hradec: 2. předkolo Evropské ligy

5. místo – Jablonec: 2. předkolo Konferenční ligy

Severočeši už se v závěrečných dvou kolech nemohou z páté ligové příčky posunout níž, ani výš. „Uvidíme, jak to celé bude. To, že jsme pátí, ještě neznamená, že budeme bez Evropy. Víme, jaká je situace,“ našlapoval nejprve po prohraném finále trenér Jablonce Luboš Kozel.

Na dotaz iDNES.cz poté svoji myšlenku rozvedl: „Nechtěl bych na téma pohárů spekulovat. Ale pokud je klub obviněný a vyšetřovaný z toho, co se objevuje v tisku, nepřijde mi normální, aby reprezentoval Česko v Evropě. Ale nemá to nic společného s dnešním zápasem, kdy hráči podali takový výkon, že si pohár zasloužili.“

„Víme o kauze, ale neupínali jsme s k tomu. Chtěli jsme si to uhrát ve finále. Kdyby Karvinou vyřadili, tak co? Místo skupiny Konferenční ligy, bychom hráli druhé předkolo. Je to zklamaní,“ povídal viditelně skleslý kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški.

Karviná a Evropa: co říkají řády? Klub musí potvrdit, že neovlivňoval výsledky zápasů

Nejvíc by ale z případného karvinského vyloučení profitovala třetí Plzeň, na kterou by v tom případě přešla výhoda vítěze poháru, a sice kvalifikace do závěrečného předkola Evropské ligy a jistota minimálně základní fáze ligy Konferenční. Do předkol Evropské ligy by se posunul i čtvrtý Hradec Králové.

Jarolím: Trofej nám už nikdo nevezme

„My to stejně neovlivníme, takže jsme to přestali vnímat,“ krčil rameny v televizní rozhovoru pro Oneplay Sport záložník Karviné Denny Samko. „Nejtěžší byl asi ten první týden, když se to provalilo. Naštěstí byla reprepauza, tak jsme to mohli vydýchat.“

„Možná vám můžou vzít poháry, ale trofej a zážitky už vám nikdo nevezme, takže si to užijte,“ vzkázal mu v roli experta Tomáš Janotka, bývalý kouč olomoucké Sigmy, který MOL Cup vyhrál loni a Olomouc následně dovedl až do osmifinále Konferenční ligy.

Hráči Karviné po vítězství v MOL Cupu přepadli tiskovou konferenci, trenéra Jarolíma polili pivem i vodou.

Karviné se možná podobný scénář vzdaluje. Byť hráči a realizační tým udělali pro prestižní zápasy maximum, jistí bafuňáři sen možná pošlapou a zcela zničí.

„Nechce se mi o tom teď přemýšlet,“ povzdechl si kouč šampionů Marek Jarolím.

Trenére, věříte, že si v Evropě zahrajete?

„Člověk to čte, ale nevím, těžko říct. Teď jsme rádi za trofej, tu nám nikdo nevezme. Co už teď bude, to nemůžeme ovlivnit, takže nemá cenu se tím zaobírat. Teď se těším na fanoušky v Karviné, už nám chodí dotazy, kde mají čekat a v kolik přijedeme. Krásné momenty!“ dodal trenér.

„My to nevnímáme,“ doplnil Pavel Kačor. „Uvidíme až po tom, co se rozhodne. Hlavní je, že jsme vyhráli. Trofej je nejdůležitější. Pro Karvinou to je něco úžasného. Kdo by tomu před sezonou věřil, že Karviná vyhraje pohár?!“

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

ONLINE: Freiburg - Aston Villa 0:2, finále Evropské ligy, vedení zvyšuje Buendia

Sledujeme online
Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně.

První ze tří evropských pohárových soutěží pozná svého letošního vítěze. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu proti sobě stojí fotbalisté Freiburgu a Aston Villy, zápas má výkop ve 21 hodin a...

20. května 2026  20:30,  aktualizováno  21:49

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

20. května 2026

UEFA představila nový formát Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy

Aleksander Čeferin

Evropská fotbalová unie (UEFA) představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po...

20. května 2026  19:01

Menšík se v Hamburku loučí s kanárem. Plíšková Roland Garros nevybojovala

Karolína Plíšková v kvalifikaci na Roland Garros.

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička se v dalším kole utká s Američankou...

20. května 2026  12:06,  aktualizováno  18:09

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“...

20. května 2026  14:25

Davy před stadionem, plné hospody i pes v dresu. Jak fanoušci Arsenalu slavili titul

Fanoušci Arsenalu oslavují titul.

Dočkali se po dlouhých dvaadvaceti letech, o to víc si fanoušci chtěli mistrovskou euforii vychutnat. V ulicích Londýna, v hospodách a zejména před stadionem fotbalového Arsenalu. Podívejte se na...

20. května 2026  13:01

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v...

20. května 2026  10:30

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonec byl úplně první soupeř fotbalistů MFK Karviná při jejich historickém postupu mezi elitu v roce 2016. Tehdy na jeho hřišti podlehli 3:5, byť vedli 3:1. Ve středu oba týmy čeká nejdůležitější...

20. května 2026  9:20

