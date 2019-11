Béčko Jablonce vládne třetí lize a vychovává talenty

Trenér Jaroslav Vodička s asistentem Tomášem Čížkem a manažerem Adamem Peltou sestavili před sezonou kádr, který tvoří zajímavý mix několika starších zkušenějších hráčů s talentovanými mladíky, z nichž někteří už pravidelně trénují s prvoligovým áčkem a občas je kouč Rada povolal i na lavičku na zápas nejvyšší soutěže. Tým béčka je ustálený, má svoji danou kostru a podle dohody ho na rozdíl třeba od Teplic nebo Bohemians 1905 doplňují fotbalisté z A-mužstva jen zřídkakdy.

„Máme to možná postavené trošku jinak než ostatní béčka i proto, že náš starší dorost hraje jenom druhou nejvyšší soutěž a těžko z toho najednou vyběhne pět lidí, kteří můžou hrát třetí ligu dospělých. To zkrátka nejde,“ tvrdí Jaroslav Vodička.

Proto má v mužstvu třeba ofenzivního záložníka Daníčka, který hrál první ligu v Jihlavě a druhou ve Varnsdorfu, 30letého Dočekala, jenž začínal s fotbalem v Lučanech nad Nisou a úspěšně hrával polskou nejvyšší soutěž, a zkušenosti s dospělým fotbalem už mají Skuhravý, Helm, Munzar či Rozkovec.

„Samozřejmě Daníček je na třetí ligu nadstandardní hráč, obrovsky nám pomohl Dočekal, který přišel jako hrotový útočník, ale nakonec to vyústilo tak, že hraje stopera a výborně,“ popsal Vodička. „A třeba Rozkovec je pro nás rozdílový hráč. I když tady prošel všemi mládežnickými kategoriemi, do áčka se nikdy nedostal, ačkoli si myslím, že on k tomu nakročeno měl.“

Vedle těchto starších hráčů se po celý podzim úspěšně formují mladíci z jablonecké líhně ročníků narození 2000 a mladší. Patřím k nim například teprve 16letý záložník Černák, člen české „17“, útočník Velich, jenž je v širším kádru národního týmu do 19 let a už si připsal i premiérové minuty za áčko Jablonce v první lize, dále Buchlovský, Kinčl, nebo Peřina. Lehce přes dvacet let je Dominiku Bredovi, Haitlovi nebo brankáři Richterovi.

„Právě okolo nich jsme chtěli vytvořit tu zkušenost, aby se s tím ti mladí kluci mezi dospělými lépe poprali. A jak je vidět na tabulce, tak to přináší ovoce,“ těší Vodičku. „Navíc mám strašně dobrý pocit z toho, jak se naši mladí hráči na podzim ve třetí lize prezentují, jak k tomu fotbalu přistupují a že i tréninky mají velký náboj. A také z toho, že třeba šestnáctiletého Černáka bere mužstvo hlavně díky jeho výkonům jako plnohodnotného člena týmu, což je pro něho moc důležité,“ tvrdí zkušený 54letý kouč Vodička, jenž v minulé sezoně přivedl k suverénnímu prvnímu místu v divizi jablonecké Mšeno a v létě přešel k béčku Jablonce. B-mužstva se obnovila opět po sedmi letech po zániku Juniorské ligy.

Fotbalisté Jablonce B mají na prvním místě ČFL tříbodový náskok před Zápy a svoji šňůru vítězných zápasů mohou natáhnout na číslo devět zítra, kdy v domácím areálu v Břízkách hostí v posledním podzimním kole od 10.15 šesté béčko Hradce Králové.

V uplynulých letech se z mládeže prodrali do prvoligového áčka Jablonce odchovanci Hloušek, Kubista a Mihálik. Dočká se své šance a posunu do nejvyšší soutěže i současná nadějná generace v čele s Velichem a Černákem?