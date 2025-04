Finále poháru mezi Spartou a Slavií navštívil i Miroslav Pelta, nepravomocně odsouzený na šest let za manipulace se sportovními dotacemi. | foto: Michal Růžička , MAFRA

„Obdrželi jsme žádost o zpětvzetí žádosti o zálohovou platbu z příspěvku od UEFA,“ napsala asociace na svém webu.

„Asociace schválené finanční prostředky ještě neodeslala, transakce se tak stává bezpředmětnou, přinesla však celou řadu spekulací a dezinformací,“ stojí v prohlášení.

V přepočtu měl Jablonec inkasovat 6,25 milionu korun, které by asociace uvolnila v předstihu. Druhá část solidárního příspěvku UEFA, což jsou peníze určené klubům nehrající evropské poháry, se totiž národním asociacím vyplácí až po skončení sezony.

Pro Jablonec zřejmě příliš pozdě. Pelta v žádosti argumentoval tíživou ekonomickou situací. „Vrchol sezony se blíží do finální části a naše ambice udržet krok s čelem tabulky a zajistit si tak účast v evropských soutěžích, nás dostaly do pozice s poněkud napjatým cash-flow,“ napsal do dopisu, který zveřejnil na sociální síti X slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Právě on svou reakcí celou kauzu odstartoval.

„Zpráva jako z Okresního přeboru,“ psal rozčilený Tvrdík. Narážel na to, že by asociace neměla fungovat jako „banka předlužených klubů“.

Přístup kritizoval i liberecký majitel Ondřej Kania nebo kandidáti na předsedu FAČR Rudolf Blažek a David Trunda, kteří transakci považovali za neregulérní.

„Žádné provozní půjčky profesionálním klubům. Ani malé, ani velké,“ naťukal Blažek, šéf třetiligového Motorletu. „Je to absolutně unfair transakce, která odpovídá rozhodovacím vzorcům let dávno minulých. Fascinující je ta rychlost. Škoda, že se s takovouhle razancí nereaguje na potřeby regionů a mládeže,“ přidal se Trunda, majitel Mladé Boleslavi.

Solidarity payments UEFA Evropská fotbalová unie (UEFA) každým rokem přerozděluje část vygenerovaných prostředků ze svých klubových soutěží mezi všechny národní asociace. Na bonusové peníze si díky tomu sáhnout i ty prvoligové kluby, které mají k účasti v pohárech daleko. Na svém webu UEFA uvádí, že peníze by měly jít na aktivity klubů zaměřené na rozvoj mládeže a programy místní komunity. Zároveň však v oběžníku z listopadu 2024, který je veřejně přístupný, v rozporu s tím stojí, že prostředky mohou být využity také „ke konsolidaci a zvýšení sportovní a organizační úrovně jednotlivých klubů.“ V textu se navíc píše, že „cílem této podpory je udržet konkurenceschopnost v nejvyšších evropských klubech s ohledem na dodatečné příjmy, které některé kluby získávají za svou účast v pohárových soutěžích.“

Asociace se ale nařčením, že jde o půjčku nebo transakci na úkor jiných segmentů fotbalu, od začátku brání.

„V posledních dvaceti letech se za jakéhokoliv vedení snažila asociace v podobných případech vyhovět klubům, které o to požádaly, pokud to samozřejmě bylo ve finančních možnostech,“ reagoval předseda Fousek.

„Jednalo se pouze o ojedinělé případy při dodržení všech předpisů a vždy na základě smlouvy a dalších parametrů například včetně úročení, a nikdy to nebylo považováno za zvýhodnění. Včasná návratnost byla vždy plně garantována, například od UEFA. Žádost byla nejdříve posouzena po právní a finanční stránce kompetentními úseky FAČR,“ zdůraznil předseda a vyvrátil, že by asociace použila peníze určené amatérskému, výkonnostnímu nebo regionálnímu fotbalu či zdroje ze státních dotací.

Liberecký Kania ještě upozornil na to, že Jablonec poslal žádost dva dny před termínem doložení bezdlužnosti v rámci licenčního řízení pro příští sezonu.

„Vliv na licenční řízení chci odmítnout,“ zdůraznil Fousek. „Kluby prokazují bezdlužnost pro další sezonu k datu 28. února, přesně podle podmínek Klubového licenčního řádu FAČR.“

A zřejmě i kvůli tomu, co se kolem žádosti strhlo, pak Jablonec přistoupil k jejímu stažení.