Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Pavel Kortus
  11:57
Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a oblíbencem. Bývalý fotbalový útočník Ivo Táborský však s novým rokem vyměnil černobílé barvy za modrobílé. Na jihu Čech zůstal, ale využil možná životní šanci. Z manažera A týmu v Dynamu se stal výkonným ředitelem v Táborsku, kde nahradil Martina Vozábala. „Chci být ten nejlepší ředitel,“ vzkazuje 40letý rodák z Prahy.
Ivo Táborský

Ivo Táborský | foto: Petr Kubát, MF DNES

Wale Musa Alli z Českých Budějovic (vpravo) oslavuje spolu s vedoucím mužstva...
Ivo Táborský
Loučící se Ivan Táborský (čelem) v dresu Českých Budějovic
Loučící se Ivo Táborský v dresu Českých Budějovic
44 fotografií

Co vám přinesly první dny v novém klubu?
Zatím mám jen nejlepší pocity. Všichni lidi v klubu mě vřele přijali, bylo to milé. Těším se do práce, i když je to pro mě něco úplně nového. Když něco potřebuji, tak se mi všichni snaží pomoci. Ale vím, že přijdou těžší dny a období.

Pojďme v čase ještě zpátky, protože pokud byste se v Dynamu nedomluvili na předčasném ukončení spolupráce, tak byste kvůli dlouhé výpovědní době ještě byl v Budějovicích.
Je to pravda. Loni jsem se v tomto čase vracel do Dynama a trval jsem na delší výpovědní lhůtě, protože jsem myslel, že tam budu pracovat delší dobu. Měl jsem ji na šest měsíců a málem mi to zamezilo v angažmá v Táborsku. To jsem od začátku chtěl přijmout, byla to pro mě výzva.

Budějovice bez posil. Nedokážeme hráčům nabídnout podmínky, lituje kouč

Jaké byly reakce v Dynamu?
Dal jsem to hned vědět majitelce, sportovnímu řediteli a Davidu Jelenovi, který se stará o ekonomiku. Všichni moji situaci chápali. Majitelka tvrdila, že jsem pro klub důležitý a mám výpovědní lhůtu. Nemá problém mě uvolnit, ale musím za sebe najít náhradu. To se povedlo, David Tomášek to bude dělat správně. Vše jsem mu předal, jsme ve spojení. Navíc zimní příprava se chystá už v září nebo říjnu, takže je třeba to teď jen ohlídat. Nakonec mi majitelka podepsala ukončení a mohl jsem nastoupit do nové práce.

V Táborsku na vás ukázal majitel Petr Kolář, a to i proto, že vás doporučil končící Martin Vozábal. Je to pro vás závazek?
Má to dvě strany mince. Jedna je ta, že s Vozim máme vlastní historii. Za jeho vedení jsem skončil fotbalovou kariéru a začal dělat pro Dynamo. On mě zná a ví, jak pracuji. Byl jsem s majitelem a Martinem na pohovoru, za pár dnů mi pan Kolář zavolal, že vybrali mě a mám jediný úkol – vyvázat se ze smlouvy v Dynamu. Nabídky si vážím, je to velký závazek. Udělám vše pro to, abych byl úspěšný. Druhá strana mince je, že Vozi ví, že se na mě a moji práci může spolehnout.

Budějovický útočník Ivo Táborský překonává sparťanského brankáře Miroslava Millera.

Díky vašemu přátelství vám Martin Vozábal usnadňuje začátky. Jak často si voláte?
Ze začátku to bylo hodně intenzivní. Denně jsem si do večera skládal seznam otázek. Pak jsem to dával i do PDF, protože toho bylo víc. Pár dnů mi odpovídal hned, ale pak začal dojíždět do nového angažmá v Plzni, tak mi cestou zavolal, ať mu čtu otázky, a odpovídal mi hned. Pro mě to byla pecka, usnadnil mi začátky. Musím mu hodně poděkovat, velmi mi pomáhá. Dosavadní posily Roman Holiš a Kuba Rezek už byly rozjednané, akorát jsem to dotáhl. Mám vlastní pohled na fotbal, ale v začátcích si nechám pomoci. S Vozim se nechci srovnávat. Je velmi šikovný, vybrali si ho v Plzni, což je skvělé. Snažím se ho otravovat co nejméně.

Jak reaguje majitel Petr Kolář?
Podobně. Snaží se mi pomoct, ale řekl mi, že když o mně bude vědět co nejméně, tak to znamená, že to dělám dobře. Ať si beru zodpovědnost, dělám to po svém. Jednání s ním jsou věcná a rychlá. Taky budou složitější diskuse, ale zatím je to v pořádku.

Z manažera A týmu na výkonného ředitele, to je značný skok. Z čeho máte největší respekt?
Jednoznačně politika. Je to součást fotbalu, snad budu mít všude dveře otevřené. V Dynamu jsem dělal víc, než jsem měl. Snažil jsem se makat na maximum, aby klub fungoval. Teď budu v Táborsku dělat totéž s tím, že v Dynamu jsem běhal za někým, aby mi cokoliv schválil. Nyní to schvaluji já. Teď mám zodpovědnost vlastně za všechno. Je toho hodně, ale majitel ví, z jaké pozice jsem přišel, a musím se učit. Nebude to hned a nehodlám si hrát na velkého ředitele. Ale chci svoji práci dělat nejlépe, jak to jen půjde.

Plzeň nám pomůže do ligy, věří majitel fotbalového Táborska ve spolupráci

V Táborsku jste sotva začal, ale částečně navazujete na Vozábalovu cestu. Třeba nemusíte skončit „jen“ ve druhé lize.
Takhle zatím vůbec neuvažuji. Nyní jsem se dostal do daleko vyšší pozice. Byl to možná i sen, kvůli kterému jsem fotbal dělal. Nechtěl jsem být donekonečna manažer A týmu. Lákalo mě místo sportovního manažera, v Táboře je to spojené do role výkonného ředitele. Skočil jsem po tom hned, protože mi tato nabídka snů spojila pracovní a osobní život. Co bude dál, to zatím neřeším.

Co zcela klíčová věc pro klub – dostavba stadionu Kvapilka?
Postupně do toho vplouvám. Pracují na tom dál lidé, kteří jsou k tomu určení. Majitel ví, co má dělat. Až se zabydlím, tak mě bude využívat víc a víc.

Nejblíž je vám přirozeně sportovní stránka. Dva nové hráče jste přivedli. Dorazí další ligové posily, jak Petr Kolář v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz na konci minulého roku avizoval?
Lehce bych to jen poupravil, že to byly myšlené posily s ligovými zkušenostmi, což Holiš a Rezek jsou. Kádr ještě určitě chceme doplnit. K tomu jsme v zárodku spolupráce s Plzní a je na nejvyšších bossech obou klubů, jak se domluví. Už máme první náznaky. Na testech je u nás Martin Doubek, naopak táborští Šplíchal s Ratajem šli do plzeňského béčka na zkoušku. A k nám na hostování dorazil James Bello. Kádr je celkově silný, téměř nikdo neodešel. Snad se nám budou vyhýbat zranění a kluci budou mít stejnou chuť jako na podzim.

Spolupráce s Plzní zní jako užitečná, ale nechcete být na Viktorii závislí?
Komunikujeme o tom s majitelem. On tady s dalšími lidmi něco vybudoval, na nikom nebyl závislý. Teď se otevřela fantastická možnost – spolupráce s Plzní. Aktuálně sem asi oni nepošlou osm hráčů. Změna by nastala, pokud bychom byli v první lize. Pak by to pro Plzeň bylo ještě zajímavější, a když nám nabídnou čtyři ligové hráče, tak neznám trenéra, který by je odmítl. Táborsko by mělo mít svoji identitu, ale podobná spolupráce mu může velmi pomoci.

A co vazby na Budějovice? Přirozeně i díky vaší minulosti.
Mluvili jsme o tom. Vedení Budějovic určitým způsobem vnímalo Martina Vozábala i s ohledem na to, jak se plánovaly tréninky na Složišti. Já jim opakovaně vysvětloval, že on držel tréninky pro áčko, když to jen šlo. Nevím, jak to funguje teď. Aktuálně byla spolupráce Dynamo – Táborsko nulová, ale i díky mému příchodu to může být otevřené. Klíčová je komunikace a je třeba akorát mít s kým se bavit. S nikým nechci válčit.

NOVÝ VŮDCE TEPLIC? Ivo Táborský (uprostřed) vede fotbalovou teplickou partu na prvním tréninku v Duchcově. Bude lídrem i v ligových zápasech?

Přemýšlel jste, jaké to bude, až v půlce dubna přijede Dynamo v derby jako soupeř?
Ano, hned. Říkal jsem, že budu nemocný. (směje se) Když jsem nabídku z Táborska dostal, tak jedni z prvních o ní věděli fanoušci Dynama. Slíbil jsem jim při návratu, že k nim budu otevřený a upřímný. Všichni to pochopili. Těžké a emotivní to bylo říct klukům v kabině. Chápu, že byli naštvaní, ale zároveň mi to přáli a poslední večer jsme se hezky rozloučili. Doufám, že se všem můžu podívat do očí. Strávil jsem v Dynamu 13 let, byla to pro mě velká srdcovka. Teď z něj bude soupeř, nemocný nebudu a budu fandit Táborsku. Už kopu za jiný klub, tak to ve fotbale chodí.

Přestupy mezi jihočeskými kluby jsou pikantní, ale v poslední době se stávají.
To je fotbal. Pamatuji si zápas, kdy dva roky po památném postupu Dynama přes Táborsko v posledním kole druhé ligy jsme vyhráli 1:0. Byl to zápas ještě na Soukeníku v první sezoně po mém návratu do Dynama. Ale tehdy byl Tábor v tabulce před Budějovicemi a místní kluci si nechali udělat trička s nápisem „vládci jihu“. Vzbudilo to velký poprask. Cítil jsem velkou nevraživost, ale jako hráč jsem to tak neměl. Vyhecované byly od lidí kolem týmů i přáteláky, přitom hráčské kádry se prolínaly. Bral jsem to sousedsky, jako kdyby hrála Slavia s Bohemians.

Vstoupit do diskuse
